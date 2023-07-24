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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليه عاوزين نعدمه.. تعليق مثير من أحمد موسى على أزمة حسين الشحات

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي علي ازمته حسين الشحات في مباراة امس .

وكتب موسى من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" هو ليه عاوزين نعدم الأهلي وحسين الشحات ركز في فريقك وشجع ناديك.

وتابع :"حسين الشحات قدم اعتذار رسميا للاعب بيراميدز اكثر من مرة، وماحدث مشاحنات ملاعب دائما ماتحدث في عالم كرة القدم".

علق حسين الشحات نجم نادي الاهلي علي ازمته امس وانفعال علي محمد ااشيمني نجم فريق بيراميدز .

وكتب الشحات من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وانها لم تكن الا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها ، وانني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير . ".

وتابع :" لن أبحث عن مبررات، ولكنى اجد نفسي مخطئا ، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا امتلك اي ضغينة لأحد  .بل نتنافس جميعآ بشرف

واضاف :" ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فانني اتقدم بالاعتذار للجميع  لإدارة الاهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الاهلي والكرة المصرية والمغربية اشقائنا والعربية جميعا  عن ردة فعلي السيئة.
واعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. واريد ان اعبر عن احترامي لكل اشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري . 

واختتم :" وانني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وانني اعدكم بأن اقدم الافضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء اخر يسؤكم مني مرة اخرى… " اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فانه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيِّئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت " .

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