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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق للعالم محمود عبدالعاطي بعد منحه جائزة علمية من الصين

التاسعة
التاسعة

كشف الدكتور محمود عبد العاطي العالم المصري، تفاصيل منح الصين جائزة له كأحد أفضل علماء الرياضيات على مستوى العالم.

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التخطيط القومي يختتم برنامجًا تدريبيًا حول تطبيقات الرياضيات والإحصاء

وقال محمود عبدالعاطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، إن هذه الجائزة اتعلمت تخليدا لذكرى عالم كبير في مجال الرياضيات ، واستطاع حل مشاكل صعبة الحل، لافتا إلى أن هذه الجائزة تمنح لأشخاص على مستوى العالم مميز في الرياضيات ونظريات الرياضيات.

وتابع الدكتور محمود عبد العاطي العالم المصري، أن عملت مؤثر في الرياضيات، ونظرية هامة يعمل على تطوير نماذج في الرياضيات.
https://youtu.be/dNa3Wejzwwo
 

الرياضيات اخبار التوك شو برنامج التاسعة علماء الرياضيات اخبار برنامج التاسعة

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