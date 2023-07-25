أول تعليق للعالم محمود عبدالعاطي بعد منحه جائزة علمية من الصين

كشف الدكتور محمود عبد العاطي العالم المصري، تفاصيل منح الصين جائزة له كأحد أفضل علماء الرياضيات على مستوى العالم.

وقال محمود عبدالعاطي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، إن هذه الجائزة اتعلمت تخليدا لذكرى عالم كبير في مجال الرياضيات ، واستطاع حل مشاكل صعبة الحل، لافتا إلى أن هذه الجائزة تمنح لأشخاص على مستوى العالم مميز في الرياضيات ونظريات الرياضيات.

وتابع الدكتور محمود عبد العاطي العالم المصري، أن عملت مؤثر في الرياضيات، ونظرية هامة يعمل على تطوير نماذج في الرياضيات.

https://youtu.be/dNa3Wejzwwo

