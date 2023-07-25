مصر الأولى بالمنطقة وأفريقيا في صناعته| أحمد موسى يناقش احتياجات سوق الدواء بمصر.. تقرير

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، لمناقشة احتياجات سوق الدواء في مصر.

واستضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال الحلقة، كلا من الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

رئيس الشعبة باتحاد الغرف التجارية: الأدوية الأساسية موجودة في الأسواق.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأدوية الأساسية التي ليس لها بدائل موجودة فى الأسواق.

وأضاف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "الأدوية الأساسية موجودة بكميات تكفي من 3 إلى 6 أشهر"، لافتا: "الأدوية الاستراتيجية والهامة متوفرة أيضا ومنها أدوية التخدير والأورام".



نقيب صيادلة القاهرة: مصر أول دولة في المنطقة وأفريقيا تصنع الدواء.. فيديو

طالب الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بعمل رصد لكمية المخزون المتوافر من الدواء في الأسواق.

وأضاف الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،: "لابد من معرفة رصيد المخزون من الدواء حتى نستطيع معرفة المدة التي يغطيها"، لافتا: "لابد من رصد كمية المواد الخام ومواد الانتاج والأدوية الموجودة لمعرفة رصيدها".



خط ساخن للإبلاغ عن نواقص الأدوية ومعرفة أماكن تواجدها.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الاسم العلمي للدواء مهم جدا في هذا التوقيت للخروج من الأزمة الحالية.

وأضاف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "أي مواطن داخل جمهورية مصر العربية يمكنه الاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن نواقص الأدوية ومعرفة أماكن تواجدها 15301".

نقيب صيادلة القاهرة يطالب بصرف الدواء باسمه العلمي وليس التجاري.. فيديو

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر تستورد 95% من مستلزمات الإنتاج من الخارج، وهذا أمر غير صحيح، لكن توطين صناعة الأدوية تحتاج للتطوير أكثر لأنها من الصناعات الاستراتيجية.



شعبة الأدوية: صرف المضادات الحيوية بروشتة معتمدة من الطبيب بداية من 2024..فيديو

أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات أن صرف المضادات الحيوية بروشتة من الطبيب بداية من العام المقبل 2024.

وقال حافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الحكومة خصصت 150 مليون دولار شهريا لخروج المستلزمات الطبية من الموانئ، لافتًا إلى أن هناك زيادة 15% في صادرات الأدوية مؤخرًا.



نقيب صيادلة القاهرة: لكل دواء 13 مثيلا بكفاءة تصل لـ102%.. فيديو

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن لكل دواء 13 مثيلا بكفاءة تصل لـ102%.



إنجاز تاريخي .. رئيس شعبة الأدوية: مصر نجحت في القضاء على فيروس سي من خلال صناعة الدواء محليا

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي، من خلال صناعة الدواء محليا، معقبا: "إنجاز تاريخي".



رئيس شعبة الأدوية: مصر صدرت أدوية ومستلزمات طبية تصل لـ950 مليون دولار في 2022.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر صدرت أدوية ومستلزمات طبية تصل لـ950 مليون دولار في 2022.