أهل زوجها سحلوها فى الشارع.. الاعتداء على سيدة بالضرب بالبحيرة

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة بعد أن قام "ثلاثة أشقاء " بالتعدى بالضرب المبرح على "زوجة ابن عمهم "وسحلها على الأرض في وسط الشارع بسبب وجود خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية .

و سجل ذلك المشهد فى مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن اعتداء بعض الأشخاص على سيدة بالبحيرة.

رصد فيديو الاعتداء على سيدة

وكانت المتابعة الأمنية رصدت فيديو الاعتداء على السيدة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبالفحص تبين أن الواقعة تابعة لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة حيث تلقى بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز بتضررها من 3 أشقاء "أنجال عمومة زوجها" مزارعين لقيامهم بالتعدى عليها فأحدثوا إصابتها بجرحين قطعيين بالرأس، وعللت ذلك لوجود خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية واعتقادهم أنها سبب الخلافات العائلية.

حبس ٣ متهمين بالاعتداء علي سيدة بمدينة رشيد

حيث قرر المستشار أحمد يسري رئيس نيابة رشيد الجزئية بمحافظة البحيرة حبس ٣ متهمين بالاعتداء علي سيدة بمدينة رشيد ٤ أيام علي ذمة التحقيقات وإرسالهم إلى قسم الأدلة الجنائية لبيان مطابقتهم للفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثناء اعتدائهم على سيدة .