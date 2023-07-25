سامحيني يا أمي.. قصة وداع فوزية عبد العليم من ابنتها بكلمات مؤثرة

يحل اليوم الثلاثاء 25 يوليو، ذكرى رحيل الفنانة فوزية عبد العليم، التي ولدت في محافظة المنوفية عام 1939، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019، عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

الفنانة المصرية فوزية عبد العليم، شاركت فى العديد من الأعمال الفنية، وحصلت على عضوية نقابة المهن التمثيلية قبل ان تبتعد عن الفن لفترة من أجل تربية الأبناء.

ابنة فوزية عبد العليم

نعت دكتورة نيفين خليفة -ابنة الفنانة فورية عبد العليم- والدتها على الفيسبوك عقب وفاتها، من خلال منشور مطول عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ابنة فوزية عبد العليم: «ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها .. ماتت اللي افنت عمرها لأولادها .. ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة .. الحساسة اللي كلها حب ودفء».

وأضافت: «سامحيني يا امي اذا كنت قصرت في حقك ..ولا اي كلمة هتوفيكي حقك ياست الحبايب ..ولا اي دموع هتعوض نظرة من عنيكى ولا نظرة في عنيكي .. ولا اي حزن هيرجع ظفرك .. مع السلامة يا امي .. مع السلامة يا امي .. مع السلامة يا امي».

واختتمت حديثها: «ويفضل الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا ..انا لله وانا اليه راجعون».

أبرز أعمال الراحلة فوزية عبد العليم

شاركت فوزية عبد العليم، في العديد من الأعمال الشهيرة، من أبرزها فيلم "صاحب صاحبة" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي، وجسدت خلاله فوزية عبد العليم شخصية "أم جاد" والدة أشرف عبد الباقى التي تدعي المرض حتى يعود ابنها المسافر بالخارج.

كما ظهرت فوزية عبد العليم في دور أم علاء الذى قدم دوره سليمان عيد، في أثناء تسليم محمد هنيدى جائزة "باور فاميلي" لـ علاء ليتزوج.

وأيضا شاركت فوزية عبد العليم في فيلم "أفريكانو" من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، وكان مشهد فوزية عبد العليم الأشهر في هذا الفيلم حينما تقترح على الفنان أحمد عيد تسمية نجله باسم "بكار".

كما شاركت فوزية عبد العليم في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" من بطولة الفنان أحمد أدم، وقامت فيه بدور "أم زغلول" التي دائما ما كانت تنصح ابنها وتخاف على مصلحته.



وشاركت فوزية عبد العليم في العديد من المسلسلات منها مسلسل "وكالة عطية"، ومسلسل "يوميات ونيس وأحفاده"، وكان آخر أدوارها عام 2009، في فيلم "قاطع شحن".