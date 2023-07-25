زوجة رامي جمال تحتفل بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة.. شاهد

احتفلت زوجة الفنان رامي جمال، بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت في رسالة رومانسية: “كل سنة وانت طيب وبخير ومحقق كل أحلامك وواصل لأكثر من اللي بتتمناه عقبال مليون سنة وانت الامان والسند”.

وأكد المطرب والملحن رامي جمال، أن لديه مشكلة لها علاقة بالإنجاب، معقبا: «كان نفسي يكون عندي أطفال وربنا يبارك في كل اللي ربنا رزقهم، وأولاد اخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبي، ومش بفكر في الموضوع زي الأول، ولكن كل همي زوجتي لأنها لا تعانى من عدم الإنجاب».

وقال رامي جمال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "قلت لزوجتي ناريمان، إحنا عايشين مرة واحده مفيش وقت تعملي جدعة، وتضيعي حلم الأمومة، الراجل ممكن يعيش عادي، لكن الست اتخلقت عندها غريزة الأمومة رقم 1، وعمري ما هشوفك قليلة الأصل لو مشيتي"، فكان ردها: «كل أنواع الرزق بتيجي لكل شخص لوحده إلا الخلفة ده رزق مربوط بالاتنين، لو مكتوب لي أخلف فاهخلف منك ابن، ولو مش مكتوب لي واتجوزت من شخص آخر ممكن ماخلفش بس هكون خسرت الإنسان اللي بحبه».