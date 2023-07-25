ناقد رياضي: ناصر ماهر وأحمد حمدي ضمن اهتمامات الزمالك

أكد محمد مراد الناقد الرياضي، أن نادي الزمالك مهتم بالتوقيع مع ناصر ماهر لاعب فريق فيوتشر وأحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع مراد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك بدأ التفاوض مع نادي فيوتشر للحصول على توقيع ناصر ماهر، ولكنه ينتظر حتى الآن حل أزمة القيد الخاصة به لحسم الصفقة".

وأضاف محمد مراد: "أحمد حمدي يتواجد ضمن حسابات الزمالك ولكن لم يتم التقدم بأي عروض رسمية حتى الآن للحصول على خدماته بالصيف الجاري".