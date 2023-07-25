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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف الغلابة بإمكانات الفلاجشيب.. أفضل موبايل سامسونج بأرخص سعر

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A23

يسعى الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية اقتناء هاتف بإمكانات كبيرة وقدرات عالية، ولكن دائما ما يكون سعر الهاتف هو العائق الأكبر في هذه العملية، ولكن مع تخصيص عدد من الشركات الكبيرة لهواتف متميزة بسعر أرخص ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين الأسعار المرتفعة والمواصفات الجيدة. 

وتساهم شركة سامسونج وشاومي وغيرها من الشركات الكبيرة بتخصيص عدد من الهواتف بمواصفات رائعة ولكن في نفس الوقت يستطيع شرائها فئات وشرائح مختلفة منها الشباب ومحدودي الدخل وكذلك الفئة المتوسطة. 

 

ويأتي هاتف Galaxy A23 ضمن هذه الفئة من الهواتف المميزة التي جمع بين السعر الرخيص والغمكانات والقدرات الكبيرة، ومنذ أطلقته شركة سامسونج الكورية استطاع الهاتف أن يتفوق على نفسه، مع شاشة وكاميرا فائقة مع معالج كوالكوم، وأيضا بطارية كبيرة.

وجاء هاتف Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي. 

ويعمل هاتف Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G  من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة  4 و 6 و 8  جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

راغبي شراء الهواتف الذكية سامسونج وشاومى الشباب ومحدودي الدخل هاتف Galaxy A23 Galaxy A23 سامسونج Galaxy A23

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