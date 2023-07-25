عقب إيقاف الشحات.. خالد الغندور: الدوري خلص وعقوبة كهربا لم تتخذ

علق الإعلامي خالد الغندور، على عقوبة حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي، وعقوبة محمود عبدالمنعم كهربا السابقة مع نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: “كده القضية مع لجنة التظلمات الله يكون في عونها المستشار عادل الشوربجي لسه لم يتخذ قرارا في عقوبة كهربا حتي الآن والدوري خلص”.

وقررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوي نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي إلى لجنة التظلمات للبت فيه.

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.