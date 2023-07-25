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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أسعار تذاكر حفل هاني شنودة بمكتبة الإسكندرية

هاني شنودة
هاني شنودة

يحيي الفنان الكبير هاني شنودة حفلاً غنائياً يوم 28 أغسطس القادم ، وذلك ضمن المهرجان الصيفي ، الذى يقام فى مكتبة الاسكندرية . 

وتبلغ أسعار التذاكر فى الحفل الذى يقيمه الفنان هاني شنودة فى 29 أغسطس ، 150 جنيها للفئة الاولي ، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 200 جنيه .

يحيي الموسيقار هاني شنودة حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض في دورته السادسة عشرة يوم 29 يوليو بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عددا من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ "ميدلي" من أعمال الفنان عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه .

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كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل إطلاق «قافلة السعادة» بدعم من صندوق التنمية الثقافية، بمشاركة عدد من المطربين، للعزف في دور المسنين، إذ ذكر أنه تم إطلاق تلك القافلة منذ بداية شهر يونيو الجاري، واصفًا إياها بالقافلة الممتعة للغاية، « نتلقى السعادة من المسنين أكثر مما نسعدهم».

وأضاف «شنودة»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يتمنى أن يُنهي حياته في تلك القافلة ، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة لحصوله على جائزة الدولة، إذ لم يكن يحلم بالحصول عليها، « أشكر من رشحني لجائزة الدولة التقديرية، خاصة مكتبة الإسكندرية».

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