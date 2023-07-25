البوابة الإلكترونية لجامعة عين شمس تكرم الدكتور محمود المتيني

كرمت البوابة الإلكترونية لجامعة عين شمس، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، تقديرا لجهوده المبذولة ودعمه الدائم للجامعة وخاصة لبوابة الإلكترونية خلال فترة رئاسته.

وعبرت الدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون الدراسات العليا والبحوث عن خالص الشكر والامتنان الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على ما قدمه للارتقاء بالبوابة الإلكترونية للجامعة ودعمه المستمر وتوفير كافة التسهيلات، متعهدة بمواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات والحلول للجامعة ومجتمعها.

وجاء ذلك بحضور الدكتور إسلام حجازى المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات وفريق عمل البوابة الإلكترونية.

من جانبه أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عن امتنانه بهذا التكريم، مشيدًا بالعمل المتميز الذي تقوم به البوابة الإلكترونية لجامعة عين شمس من تسهيل وتحسين عملية التعليم وتوفير الكثير من الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين إضافة إلى المجتمع الخارجي، مؤكدًا أهمية استخدام التقنية والابتكار في مواجهة التحديات والفرص في عالم متغير بسرعة.

ودعا إلى مواصلة العمل الجاد للحفاظ على التقدم الذي وصلت إليه البوابة الإلكترونية، مشيراً لحصولها على الترتيب الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة 2022 - جائزة أفضل موقع إلكتروني متميز في تقديم الخدمات الحكومية التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.