عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سبب خراب فلسطين.. تعرف على آرثر جيمس صاحب وعد بلفور

آرثر جيمس بلفور
آرثر جيمس بلفور

يصادف اليوم ذكرى ميلاد  السياسي آرثر جيمس بلفور، الذي اشتهر طوال حياته السياسية بـ ما عرف بـ وعد بلفور، وهو إنشاء دولة لليهود على الأراضي الفلسطينية، ودعمه للحركة الصهيونية ‏المتطرفة، في أحقيتهم في أراضي الفلسطينيين.‏ 

آرثر جيمس بلفور

 

ولد سنة 1848 في  أسكتلندا. وبعد أن أنهى دراسته الأولية التي درس فيها تعاليم العهد القديم، أكمل دراساته العليا في كلية إيتون وجامعة كمبردج بإنجلترا.
 

حياته السياسية
 

انتخب بلفور لأوّل مرة في البرلمان سنة 1874، وعمل وزيراً أوّلا لأسكتلندا عام 1887، ثم وزيراً رئيساً لشؤون إيرلندا من عام 1887 - 1891, ثم أول رئيس للخزانة من عام 1895 - 1902, ورئيساً لوزراء بريطانيا من عام 1902 - 1905.

وكان يعارض الهجرة اليهودية إلى شرق أوروبا خوفاً من انتقالها إلى بريطانيا، وكان يؤمن بأن الأفضل لبريطانيا أن تستغل هؤلاء اليهود في دعم بريطانيا من خارج أوروبا. 
 

txt

أثارت اهتمام سلمان رشدي.. تعرف على رواية "نار الله" لـ إلياس كانيتي

txt

"أسرار فن العمارة عن الفراعنة".. كتاب جديد لـ علي صادق بدار فنون

 

رؤيته للصهيونية
 

أعجب بلفور بشخصية  حاييم وايزمان الذي التقاه عام 1906، فتعامل مع الصهيونية باعتبارها قوة تستطيع التأثير في السياسة الخارجية الدولية وبالأخص قدرتها على إقناع الرئيس الأميركي ولسون للمشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا. 

وحين تولى منصب وزارة الخارجية في حكومة لويد جورج في الفترة من 1916 إلى 1919 أصدر أثناء تلك الفترة وعده المعروف بـ"وعد بلفور" عام 1917 انطلاقا من تلك الرؤية.

نص رسالة وعد بلفور

 

عزيزي اللورد روتشيلد

يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته ، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهو.د و الصهيونية ، و قد عرض على الوزارة و أقرته :
" إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي ، و ستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية و الدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهو.دية المقيمة في فلسطين ، و لا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر "
و سأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح ..

كانت أول زيارة لبلفور إلى فلسطين عام 1925 حينما شارك في افتتاح الجامعة العبرية، وعمت وقتها المظاهرات معظم الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على قراره الذي أصدره عام 1917 والذي اشتهر بوعد بلفور.
 

عشرون عاما زعيما للمحافظين


تزعم بلفور حزب المحافظين لأكثر من عشرين عاماً، وشغل منصب رئيس مجلس اللوردات لمدة خمس سنوات من 1924 - 1929. وتوفي بلفور عن عمر يناهز الـ 82 عاماً.

بلفور آرثر جيمس بلفور الأراضى الفلسطينية الهجرة اليهودية الصهيونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

بدون زيادات جديدة.. تفاصيل الرسوم المفروضة على شحن الرصيد

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

صدمة أهلاوية.. تفاصيل جديدة بشأن رحيل علي معلول

مغربي وبرازيلي.. شوبير يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقتين سوبر

ترشيحاتنا

ننشر أسماء الفائزين بالتزكية لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية بـ12 محافظة

قلب مفتوح.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن حالة الطفلة بائعة المترو

الأرصاد تكشف موعد إنتهاء الموجة الحارة.. ومفاجأة جديدة في سعر الذهب والدولار

إعلان محبط من الكرملين بشأن إمكانية العودة لـ اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

جريمة شرف .. قطع رأس أخته وقدمها للشرطة في الهند

نار التعديلات القضائية تحرق إسرائيل.. حكومة نتنياهو تهدد الدولة العبرية|هل تحدث النبوءة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحث عن رد قاسي| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي.. هل يفعلها؟

أثناء المصيف.. فيديو مخيف يحذر من عوامات الذراعين للأطفال في هذه الحالة

كلية الدفاع الجوي تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للإتصالات ITC-Egypt 2023

اتخانقوا على شاب| خلّصت على صاحبتها بهذه الطريقة ورمتها في الترعة ..تفاصيل

فيديو

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

شيم الرجال.. أول رد من حسين الشحات على أزمته مع الشيبي|فيديو جراف

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ