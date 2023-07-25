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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. عوامل هامة يجب أخذها في الاعتبار عند تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

طلاب الثانوية العامة 2023.. شهدت مؤشرات البحث إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، وقرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، البحث عن كيفية اختيار التخصص الجامعي وتسجيل الرغبات في التنسيق بسهولة وتحديد مصيرهم الدراسي والمهني خلال المرحلة الجامعية بـ تنسيق الجامعات 2023.

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تنسيق الجامعات 2023

طلاب الثانوية العامة 2023.. ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد بعض آراء خبراء التعليم لتقديم النصائح لـ طلاب الثانوية العامة 2023، وأبرز العوامل الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند تسجيل الرغبات، كيفية اختيار التخصص الجامعي وتحديد الرغبات في التنسيق بسهولة وتحديد مصيرهم الدراسي والمهني خلال المرحلة الجامعية.

طلاب الثانوية العامة 2023.. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن اختيار التخصص الجامعي هو قرار هام يمكن أن يكون مثيرًا للتوتر والخوف للعديد من الطلاب، وقد يشعر الطلاب بالضغط لاتخاذ قرار صائب ومناسب لمستقبلهم المهني، وقد يخشون أن يكون اختيارهم خاطئًا ويؤثر على حياتهم المستقبلية.

طلاب الثانوية العامة 2023

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن من المهم أن يدرك الطلاب أن اختيار التخصص الجامعي ليس قرارًا نهائيًا وليس بالضرورة أن يحدد مستقبلهم إلى الأبد، ويمكن للطلاب دائمًا تغيير التخصص أو الانتقال إلى مجال آخر في المستقبل إذا رغبوا في ذلك، فالجامعة هي مكان لاكتشاف الاهتمامات وتطوير المهارات واكتساب المعرفة، وبيئة يمكن للطلاب فيها استكشاف الخيارات وتجربة أشياء جديدة.

وأشار الخبير التربوي، إلى أنه للتغلب على التوتر والخوف، يمكن للطلاب أن يتحدثوا مع مستشاري التوجيه المهني في الجامعة والبحث عن معلومات حول التخصصات المختلفة ومتطلباتها وفرص العمل المستقبلية، ويمكنهم أيضًا التحدث مع الأشخاص الذين يعملون في المجالات التي يهتمون بها والاستفادة من تجاربهم ونصائحهم.

وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن التفكير في فرص العمل المستقبلية هو جزء مهم من عملية اختيار التخصص الجامعي، فيجب على الطلاب أن يكونوا واقعيين ويأخذوا في الاعتبار أن الاختصاص الجامعي الذي يختارونه سيؤثر على فرص عملهم المستقبلية.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أنه قد يكون هناك اختصاصات تحظى بطلب كبير في سوق العمل وتقدم فرص وظيفية جيدة بعد التخرج، في حين قد تكون بعض التخصصات غير مطلوبة بنفس القدر وتواجه صعوبة في الحصول على فرص عمل.

وتابع: “لذلك، ينبغي للطلاب أن يتحدثوا مع مستشاري التوجيه المهني في الجامعة أو يبحثوا عن معلومات عن سوق العمل وفرص العمل في التخصصات المختلفة قبل اتخاذ قرارهم النهائي بشأن التخصص الجامعي، وبالتالي يمكنهم اتخاذ قرار مدروس يتوافق مع اهتماماتهم ومهاراتهم ويراعي احتياجات سوق العمل”.

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