عروض خليجية .. رحيل معلول ورأي كولر وهذا موقف الأهلي/ فيديو جراف

أثار جناح أيسر النادي الأهلي و منتخب تونس علي معلول ، قلق جمهور الأهلي بشكل كبير، بعدما نشر ستوري عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” متضمن إيموشن التفكير وعلامة التحميل، وسط أنباء عن تفكيره في الرحيل.

رحيل معلول إلى الخليج



أفادت تقارير صحفية تونسية، بأن علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر مغادرة القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.

وينتهي عقد معلول، مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما أثار الجدل، بين جمهور الأهلي، الذي يعقد الأمال على أسرع دليفري في مصر في تحقيق مزيد من البطولات.

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