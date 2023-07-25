عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار  الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بمدينة الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المنشآت السياحية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة، أكد رئيس المدينة استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر جميع الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة  كمقصد سياحي عالمي مميز.

واستمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة  اللواء أشرف البيه بتنفيذ الحملات التفتيشية، حيث تم المرور على 2 منشأة سياحية بالاشتراك مع عضو ممن وزارة السياحية مكتب العمل والأمن الصناعي والإدارة الصحية والطب البيطري ومستشارة رئيس المدينة للشئون القانونية تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة. 

وقد سجلت اللجنة عدة ملاحظات بالفندقين، حيث وجه عضو مكتب وزارة السياحة بضرورة دهانات اللوبي ومراجعة الكراسي الخاصة بالمطعم والنادي الصحي وغيرها، ووجد عضو مكتب العمل مخالفات عدم تقديم ما يفيد بصرف العلاوة الدورية وصرف بدل الإجازات وعدم تسليم نسخة للعقد لكل عامل وعدم استيفاء نسبة تشغيل الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سجل عضو  الصحة عدة ملاحظات، منها ضرورة فرز الخضروات والبيض جيدا قبل الاستخدام، وزيادة التبريد بالمطبخ بأحد الفندقين. 

وأكد ممثل الأمن الصناعي والسلامة المهنية إلزام العاملين باستخدام مهمات الوقاية الشخصية ورفع المخلفات القابلة للاشتعال بمنطقة الخدمات. 

وأشاد عضو الطب البيطري بصلاحية الأسماك واللحوم والدواجن للاستخدام الآدمي بالفندقين. 

وتأكدت اللجنة من وجود تراخيص للفندقين وسريان ترخيص مدير المنشأة والسجل البيئي.

 

 

الإحتياجات الخاصة البحر الأحمر الحملات التفتيشية الخضروات الأمن الصناعي السلامة المهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

بدون زيادات جديدة.. تفاصيل الرسوم المفروضة على شحن الرصيد

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

صدمة أهلاوية.. تفاصيل جديدة بشأن رحيل علي معلول

مغربي وبرازيلي.. شوبير يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقتين سوبر

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف موعد إنتهاء الموجة الحارة.. ومفاجأة جديدة في سعر الذهب والدولار

إعلان محبط من الكرملين بشأن إمكانية العودة لـ اتفاق الحبوب مع أوكرانيا

جريمة شرف .. قطع رأس أخته وقدمها للشرطة في الهند

نار التعديلات القضائية تحرق إسرائيل.. حكومة نتنياهو تهدد الدولة العبرية|هل تحدث النبوءة؟

هل تزيد من إنتاجية القمح؟.. ماذا يعنى تطبيق الدورة الزراعية على المحصول؟

رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت: إسرائيل ذاهبة نحو حرب أهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحث عن رد قاسي| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي.. هل يفعلها؟

أثناء المصيف.. فيديو مخيف يحذر من عوامات الذراعين للأطفال في هذه الحالة

كلية الدفاع الجوي تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للإتصالات ITC-Egypt 2023

اتخانقوا على شاب| خلّصت على صاحبتها بهذه الطريقة ورمتها في الترعة ..تفاصيل

فيديو

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

شيم الرجال.. أول رد من حسين الشحات على أزمته مع الشيبي|فيديو جراف

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ