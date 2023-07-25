استمرار  الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بمدينة الغردقة

تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المنشآت السياحية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات اللازمة، أكد رئيس المدينة استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية للتأكد من توافر جميع الاشتراطات اللازمة للتشغيل على أعلى مستوى وبما يليق بمكانة الغردقة كمقصد سياحي عالمي مميز.

واستمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه بتنفيذ الحملات التفتيشية، حيث تم المرور على 2 منشأة سياحية بالاشتراك مع عضو ممن وزارة السياحية مكتب العمل والأمن الصناعي والإدارة الصحية والطب البيطري ومستشارة رئيس المدينة للشئون القانونية تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة.

وقد سجلت اللجنة عدة ملاحظات بالفندقين، حيث وجه عضو مكتب وزارة السياحة بضرورة دهانات اللوبي ومراجعة الكراسي الخاصة بالمطعم والنادي الصحي وغيرها، ووجد عضو مكتب العمل مخالفات عدم تقديم ما يفيد بصرف العلاوة الدورية وصرف بدل الإجازات وعدم تسليم نسخة للعقد لكل عامل وعدم استيفاء نسبة تشغيل الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سجل عضو الصحة عدة ملاحظات، منها ضرورة فرز الخضروات والبيض جيدا قبل الاستخدام، وزيادة التبريد بالمطبخ بأحد الفندقين.

وأكد ممثل الأمن الصناعي والسلامة المهنية إلزام العاملين باستخدام مهمات الوقاية الشخصية ورفع المخلفات القابلة للاشتعال بمنطقة الخدمات.

وأشاد عضو الطب البيطري بصلاحية الأسماك واللحوم والدواجن للاستخدام الآدمي بالفندقين.

وتأكدت اللجنة من وجود تراخيص للفندقين وسريان ترخيص مدير المنشأة والسجل البيئي.