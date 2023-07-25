بروتوكول تعاون بين الثقافة السينمائية وسفارة بارجواي لإقامة نادى سينما شهرى.. صور

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني استقبل اليوم الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما بمصر القصر بجاردن سيتي سفير دولة بارجواي السيد فيكتور هوجو باريرو الذي تفقد قاعات القصر ومتحف ذاكرة السينما.

واتفقا علي تعاون سينمائي ضخم يبدأ بإقامة نادي سينما شهري للسينما ببارجواي ومشاركة بافلام علي هامش ملتقي سينما المحاولة الذي سينطلق في دورته الخامسة اخر سبتمبر المقبل ؛ وقد قام السفير باهداء الفنان تامر عبد المنعم كتابين للكاتب البرجواوي الثيباديس جونثالث دل بايي والكاتب اغوستو روا باستوس كما قدم الفنان تامر عيد المنعم اعداد مجلة ابيض واسود للمركز الثقافي بالسفارة واهدي مجموعة افلام الادارة العامة للثقافة السينمائية الخاصة بالترويج السياحي للسفير وذلك من اجل ارسالها الي بارجواي.

وعرض هناك ومن ضمنها فيلم سيوة للمخرج احمد البدري ونويبع للمخرج عادل عوض وابوسمبل قدس الاقداس للمخرج عصام حلمي وسانت كاترين ارض التجلي للمخرج عبدلله مرسي وغيرهم من افلام الادارة المزودة بالترجمة للغة الانجليزية ؛ وقد تطرق الاجتماع لاكثر من تعاون علي الصعيد الثقافي والسينمائي سوف يتم الاعلان عنه خلال الايام المقبلة .

جدير بالذكر ان سينما بارجواي تعد السينما الرابعة المخصص لها نادي سينما شهري بقصر السينما بعد السينما الايطالية والهندية والفنزويلية الذين يلاقوا اقبالا جماهيريا كبيرا في ايام عروضهم .

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم