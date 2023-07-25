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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صورته سيدة ..فعل فاضح بين فتاة وشاب بوضح النهار بمصر.. فيديو

فعل فاضح
فعل فاضح

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" فعل فاضح بين فتاة وشاب بوضح النهار يثير جدلاً واسعاً بأحدى الشوارع بمصر".

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وظهر في الفيديو جلوس شاب وفتاه في الطريق العام، وقامت سيدة بتصويرهم، في أوضاع مخلة، ووجهت لهم بعض الكلمات.

وأوضحت القناة أن السيدة بعد تصوير الفيديو نالت هجوم من بعض، و تشجيع من بعض آخر لمنع هذه الأشياء من الشوارع بشكل عام. 

وخلال الفيديو قالت عبير سليمان باحثة في شؤون المرأة، إنها ترفض أي مشهد مخل، وأن هناك قانون يجرم أي فعل غير أخلاقي.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية هي المسئولة عن منع هذا الأمر، وليس من حق الفتاة التي قامت بتصوير الفيديو.

وكشفت أن مواد بالقانون، تجرم الانتهاك الحياة الشخصية، سواء بالتصوير أو التسجيل.

 

 

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