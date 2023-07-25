تحطم طائرة مكافحة الحرائق "كنداير" في اليونان

أفادت محطة “ERT” اليونانية، اليوم الثلاثاء، بتحطم طائرة “كنداير” مصممة لمكافحة الحرائق أثناء إخماد الحريق في جزيرة يوبويا اليونانية.

ووفقا لمحطة “ERT”، تحطمت الطائرة بالقرب من بلدة كاريستوس الساحلية اليونانية.

وأمس، قالت المفوضية الأوروبية، إنه يتم حاليا نشر أكثر من 450 من رجال الإطفاء و7 طائرات من عدد من دول الاتحاد الأوروبي في اليونان لمساعدتها في مكافحة حرائق الغابات التي تستعر في جميع أنحاء البلاد منذ حوالي أسبوع.

وكتبت المفوضية الأوروبية، في بيان على “تويتر”: “اليونان، نحن نقف إلى جانبكم. تكافح خدمات الطوارئ حرائق الغابات المستعرة في جميع أنحاء البلاد. لمساعدتهم، نشرنا أكثر من 450 من رجال الإطفاء و7 طائرات من بلغاريا وكرواتيا وقبرص وفرنسا وإيطاليا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا”.

وتستعر حرائق الغابات الشديدة في جميع أنحاء اليونان، مع حرائق خطيرة بشكل خاص في غرب أتيكا بالقرب من منتجع لوتراكي الساحلي على خليج كورينث وجزيرة رودس، حيث لا يزال الوضع خارج نطاق السيطرة. احترق العديد من المنازل.