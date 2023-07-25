الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين بمحافظة المنوفية

قرر قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي فتح باب الاختبارات في محافظة المنوفية وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، الموافق 27 يوليو الجاري، بمقر أكاديمية النادى الأهلى بنادى ميت خاقان بجوار مجمع مواقف شبين الكوم .

يبدأ بيع الاستمارات من يوم غد الأربعاء 26 يوليو حتى نفاد الكمية وتبلغ قيمة الاستمارة 100جنيه .

وتقام الاختبارات خلال يومي الخميس والجمعة، حيث تبدأ الخميس 27 يوليو لمواليد ٢٠١٨ و٢٠١٧ و٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١، وتستكمل الاختبارات يوم الجمعة ٢٨ يوليو لمواليد ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧.