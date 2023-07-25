نحن على استعداد.. بيان عاجل من أرمينيا بشأن إنهاء الخلافات مع أذربيجان

قال وزير خارجية أرمينيا، اليوم الثلاثاء، إننا مستعدون للمفاوضات على كافة المستويات مع أذربيجان بشأن إقليم كراباخ وهناك فرص للاتفاق بيننا.

وأضاف الوزير الارميني في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية روسيا وأرمينيا واذربيجان: “إذا لم توقف أذربيجان حصار إقليم كراباخ سيكون هناك كارثة إنسانية”.

ونت جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا مهتمة في استقرار في منطقة القوقاز، لافتا إلى أنه سيتم متابعة إعادة الاستقرار بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، عن إجراء وزارء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان محادثات ثنائية وثلاثية في موسكو غدا الثلاثاء لمناقشة سبل تهدئة الوضع حول ناجورنو كاراباخ.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها: "في 25 يوليو، ستستضيف موسكو محادثات ثنائية ثلاثية ومنفصلة بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزيري خارجية أذربيجان جيهون بيراموف وأرارات ميرزويان من أرمينيا".

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، سيولي الجانبان اهتماما خاصا لصياغة معاهدة سلام بين باكو ويريفان، وكذلك البحث عن حلول للمشاكل العالقة.