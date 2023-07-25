عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الزقازيق تكرم الحاصلين على جوائز الدولة وإعفاء ذوي الإعاقة من المصروفات

صدى البلد

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري رقم (٥٦٦) لشهر يوليو ٢٠٢٣م، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هلال عفيفى القائم بعمل الأمين العام للجامعة وعميد كلية التجارة ، وعمداء ووكلاء الكليات.

 

وفي بداية اجتماع مجلس الجامعة تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري وأسرة الجامعة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥ ه‍ ، والذكري الـ ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة ، والتي تعد نقطة فارقة في التاريخ المصري الحديث وأولى الخطوات نحو الحرية والديمقراطية وإرساء قواعد المساواة والعدالة الاجتماعية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة من كل سوء.

 

كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة للدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة بمناسبة تكليفه للقيام بأعمال أمين عام الجامعة، داعيا له بالتوفيق والسداد فى أداء مهامه فى خدمة الجامعة ومنتسبيها .

 

وفى السياق ذاته كرم المجلس أساتذة جامعة الزقازيق الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة والتقديرية ، والتى تعتبر إشادةً رفيعة المستوى للإنجازات العلمية والبحثية التي حققها علماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتعكس الاعتراف بالتفوق الأكاديمي والإسهامات القيّمة التي قدموها في مجالاتهم المتنوعة حيث تم تكريم الدكتور أحمد يوسف على أستاذ النقد الأدبى والبلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب ، كما تم تكريم أساتذة الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة وهم الدكتور أحمد محمد سعد مصطفى مدرس بكلية الزراعة والدكتور إبراهيم محمد على حسن الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى ، والدكتورة شيماء أحمد إبراهيم محمد عامر الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى والدكتور رامى حمدى محمد عبدالهادى المدرس بكلية الهندسة والدكتورة دعاء إبراهيم محمد أبو النظر الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى.

 

وأعرب رئيس جامعة الزقازيق عن اعتزازه وفخره بأساتذة وعلماء جامعة الزقازيق لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات ، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

 

كما أكد رئيس جامعة الزقازيق علي تفاني علماء الجامعة الفائزين ومساهماتهم في الريادة العلمية والتعليمية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم في مسيرتهم العلمية. كما يؤكد على دعم الجامعة المستمر للبحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة لتعزيز تفوق أعضاء هيئة التدريس.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير والتجميل بشوارع مدينة الزقازيق

وكرم مجلس الجامعة أيضا عادل فيكتور أمين عام الجامعة السابق ، وذلك لبلوغه سن التقاعد مثنيًا علي جهوده المبذولة وعطائه لخدمة الجامعة ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة ، المقيدين بكليات ومعاهد الجامعة بالمرحلة الجامعية الأولى ( البكالوريوس والليسانس ) من المصروفات الخاصة بتسجيل مقررات الفصل الدراسى الصيفى فى ضوء قرار مجلس الجامعة رقم (٥٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩م.

٢٣ يوليو المجيدة التكنولوجية المتقدمة الجمهورية الدكتور خالد الدرندلى الطلاب ذوي الاعاقة العام الهجري الجديد جامعة الزقازيق جوائز الدولة التشجيعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية طلاب ذوي الإعاقة مجلس جامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي.. والبديل مفاجأة

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

مفيش شكوى تاني.. مصر تتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء ومفاجأة كبرى للمواطنين

مات مقهورا بسببها| قصة الوفاة المفاجئة لطليق المطربة بوسي.. وتصريحات نارية لشقيقته

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

لجنة الانضباط تتجه لتغليظ عقوبة الشحات واتخاذ إجراء رسمي مع كهربا.. تفاصيل

غير محمد صلاح.. ليفربول يتعاقد مع فرعون مصري جديد.. من هو؟

ترشيحاتنا

بحوالي 92 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف

رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد تعامل الحكومات السابقة بشكل خاطئ مع مصر

صدمات أخرى.. مستشار برنامج المناخ العالمي يحذر من ارتفاع جديدة بدرجات الحرارة

حدود حب الحياة في الإسلام .. علي جمعة يوضح

مستعدون للعودة.. الكرملين يزف بشرى سارة بشأن اتفاقية الحبوب في البحر الأسود

تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من طريقة مختلفة.. علاج حمو النيل في المنزل

شاب صيني يتعرض لتمزق في الرئة بحفل فرقته المفضلة.. اعرف الحكاية

الإسعافات الأولية لعلاج ضربة الشمس

سيصبح عاطلا.. ممثل أمريكي شهير يعلن خوفه من الذكاء الاصطناعي

فيديو

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المطربة بوسي وأزماتها مع والدها وطليقها قبل الوفاة «فيديوجراف»

يفشل لأول مرة.. فيديو للشيف بوراك يثير الجدل ..شاهد

أخيراً.. حل أزمة انقطاع الكهرباء .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ