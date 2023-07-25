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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الروسية: لقاء يجمع السيسي وبوتين في سان بطرسبرج

بوتين والسيسي
بوتين والسيسي

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، في 26 يوليو.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، قال أوشاكوف، إن “بوتين سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 يوليو بسان بطرسبرج”.

وأضاف: “رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يقوم بزيارة رسمية الى سان بطرسبرج..  والمفاوضات ستجرى معه في سان بطرسبورج كجزء من الوفود، ثم يقيم الرئيس ورئيس الوزراء مأدبة إفطار مشتركة”.

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وقال أوشاكوف، إن بوتين سيعقد أيضا اجتماعا مع رئيس بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس في 26 يوليو.

السيسي بوتين روسيا مصر

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