أمريكا تكشف حقيقة قطع المساعدات العسكرية لـ إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك أي قطع أو توقف للمساعدات العسكرية لـ إسرائيل.

وأمس، وصف البيت الأبيض أنه من المؤسف أن الكنيست الإسرائيلي صادق على جزء من الإصلاح القضائي المتنازع عليه من قبل بنيامين نتنياهو، متحديا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحث رئيس الوزراء مرة أخرى على السعي إلى توافق سياسي واسع النطاق.

كررت إدارة بايدن مخاوفها منذ فترة طويلة بعد أن وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون أولي يهدف إلى الحد من سلطات المحكمة العليا، على الرغم من شهور من الاحتجاجات في الشوارع والنداءات من الولايات المتحدة ودول أخرى لتأجيل المعارضة والتفاوض معها.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير: “بصفته صديقًا مدى الحياة لإسرائيل، أعرب الرئيس بايدن علنًا وسرا عن آرائه بأن التغييرات الرئيسية في الديمقراطية التي يجب أن تستمر يجب أن يكون لها إجماع واسع قدر الإمكان”.

وأضافت: “من المؤسف أن التصويت جرى بأغلبية ضئيلة”.