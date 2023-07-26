هشام عطوة: إعادة تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة في جميع محافظات الجمهورية

أكد الفنان هشام عطوة مستشار وزير الثقافة للشئون الثقافية والفنية، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية لإعادة تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة، في ظل الجمهورية الجديدة وإرادة الدولة المصرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي “عمرو خليل”، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة" سي بي سي"، إنه يوجد أنشطة ثقافية في كل محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، والحرف وإقامة المعارض سواء الفنون التشكيلية أو اليدوية أو معارض الكتاب، ومشروعات مختلفة مثل "ابدأ حلمك".

وذكر أن هناك فعاليات ثقافية مختلفة في كل محافظات الجمهورية ، مضيفًا أنه يوجد اهتمام بالمحتوى الذي يعزز القيم الإيجابية للمجتمع، وهناك أنشطة مرتبطة بالمسرح والسينما، والأدب والثقافة، سواء كتب أو ندوات أو لقاءات، وجميعها يستهدف التوعية وإعلاء والولاء والانتماء.

وشدد على أن قصور الثقافة تفتح أيديها لجميع المواطنين، وانتهاء خطة تطويرها خلال عامين.