رئيس بنك مصر: الشهادات الدولارية مطروحة للمصريين بالداخل والخارج

كشف محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، تفاصيل طرح البنوك شهادات دولارية بقيمة 7%، وشهادات 9%.. قائلاً: " الشهادة الدولارية 7% في العام للعاملين بالخارج والداخل لو وضع المواطن 100 ألف دولار لمدة 3 سنوات ويأخذ الفائدة كل 3 أشهر، ومن حق صاحب الشهادة أن يقترض بالجنيه المصري بحد أقصى 50% لكن هناك شرطًا أن نعرف أين سيصرف القرض هل في شراء سيارة أو شقة".

وأضاف محمد الاتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة “ المذاع على قناة ” أون“: " الشهادة مطروحة للمصريين في الداخل والخارج وهناك منتجات مُخصصة للعاملين في الخارج حيث تم فتح قروض للعاملين بالخارج بضمان رواتبهم بالخارج ويصرف بالجنيه المصري بحد أقصى 3 ملايين جنيه".

وحول الإقبال المتوقع قال محمد الاتربي: "مرهون بثقة المواطن في الاقتصاد القومي، ولم يتم تحديد موعد وقف الشهادات الدولارية، وهي مغرية جدًا، وأهم حاجة الناس تثق في الجهاز المصرفي خاصة أن مؤسسات بدأت تتحدث عن تحسن في السياحة والاستثمار في مصر".

وشدد أن البنوك المصرية مركزها قوي، قائلاً: "مسألة وجود سعرين للدولار ستختفي قريبًا تماماً كما استطعنا القضاء على نفس الأزمة في عام 2016".