إقبال كبير على فعاليات معرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة

شهد أمس الثلاثاء، إقبالا كبيرا، على فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، المنعقد حاليا، أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، من تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتوافد الجمهور البورسعيدي على فعاليات المعرض، والمشاركة في الفعاليات الفنية المقدمة للطفل، والتي تمثلت في ورش رسم وتلوين، وورش السلم والثعبان، وتصنيع العرائس، وغيرها من الورش المختلفة الخاصة بالطفل.

كما قدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من عروضها المختلفة، التي أبهرت الجمهور، وتفاعل معها بالغناء، والتصفيق.

وحرص الجمهور على اقتناء العديد من الكتب والمؤلفات المختلفة المعروضة في أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض، فضلا عن اقتناء مؤلفات من مبادرة «الثقافة والفن للجميع» بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي تضم إصدارات قيمة تبدأ اسعارها من جنيه واحد وصولا إلى عشرين جنيها.