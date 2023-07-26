إجازات وثراء فاحش خلال الحرب.. زيلينسكي يوبخ عددًا من المسؤولين والنواب

وبخ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال خطابه الليلي، المسؤولين والنواب الذين "ينخرطون في تحقيق الثراء الشخصي، ويقضون عطلات خلال الحرب".

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال زيلينسكي: "الملايين من الأوكرانيين يركزون على شيء واحد يومًا بعد يوم، ليس على أنفسهم ولا لرغباتهم الخاصة، ولكن فيما يتعلق بالدفاع عن الدولة وحياتهم، ولكن لسوء الحظ، يعتقد بعض الناس أن الحرب بعيدة عنهم في مكان ما".

وأضاف: "أريد أن أحذر جميع النواب والمسؤولين وكل شخص آخر في المناصب العامة، عندما تبحث كل يوم عن أسلحة للدولة، عندما يكون كل الاهتمام على توفير المدفعية والصواريخ والطائرات بدون طيار، عندما ترى وتشعر دائما بالقوة المعنوية التي اكتسبها لأوكرانيا من قبل محاربينا، الذين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النصر والحفاظ على الحرية، أي خيانة داخلية، أي شاطئ أو أي ثراء شخصي بدلا من مصالح أوكرانيا تثير الغضب على الأقل" .

وتابع زيلينسكي: "أريد أن يسمعني كل النواب والمسؤولين الآن يجب أن تعملون في أوكرانيا ومن أجل مصالح الشعب الأوكراني ".

ولفت إلى أن "هؤلاء الذين يهتمون بقضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في الخارج، ويبحثون عن مهام عمل نافعة لجمعها مع أعمالهم التجارية أو الأصدقاء أو الاستجمام على الشواطئ، لن يكون مكان لكم".

وتأتي تصريحات زيلينسكي وسط سلسلة من فضائح الفساد التي تناقلتها وسائل الإعلام الأوكرانية تورط فيها مسؤولون حكوميون ومتعلقة بالرحلات السياحية للمسؤولين إلى الخارج، والكشف عن ممتلكاتهم في الخارج وجرائم الفساد والتهرب الضريبي.