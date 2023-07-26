السيراميد سر مستحضرات التجميل العصرية.. فماذا يفعل في البشرة؟

يضاف السيراميد إلى منتجات العناية بالبشرة للمساعدة في ترطيب بشرتك وتجديد حاجزها الواقي والحفاظ بشكل عام على بشرتك تبدو صحية.. فماذا يفعل لها بالتفصيل؟

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم فوائد السيراميد..

يجدد حاجز بشرتك

حاجز بشرتك هو الطبقة العليا من بشرتك ، المكونة من الخلايا الميتة والبروتينات والدهون والدهون - بما في ذلك السيراميد الطبيعي.

الذي يربط خلايا الجلد معًا لتشكيل حاجز صحي للبشرة ويمكن أن يؤدي استخدام منتجات العناية بالبشرة المضاف إليها السيراميد إلى استعادة المستويات المثلى من هذه الدهون.

يحبس الرطوبة

يعد الحفاظ على رطوبة بشرتك أمرًا مهمًا للجميع ، لكنه يصبح أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص مع تقدمك في العمر و بمرور الوقت ، تصبح بشرتك أرق وأقل مرونة ، مما يؤدي إلى فقدانها للرطوبة بسهولة أكبر مما كانت عليه في سنوات شبابك.

لكن السيراميد يساعد في الحفاظ على الرطوبة للحفاظ على بشرتك ناعمة وممتلئة.

الشيخوخة وبعض الأمراض الجلدية ، مثل الإكزيما ، تنطوي على انخفاض مستويات السيراميد ، مما قد يؤدي إلى جفاف الجلد أو الحكة

تساعد المنتجات التي تحتوي على السيراميد في الحفاظ على بشرتك صحية ورطبة.

يساعد على حماية بشرتك

فكر في حاجز بشرتك كبدلة دروع تمنع الأشياء السيئة من الوصول إلى الكائن الحي الدقيق تحتها والسيراميد هو أحد الفرسان في الدرع اللامع الذين يقومون بالعمل الشاق للحفاظ على سلامته.

ويساعد السيراميد في إبعاد العناصر الضارة ، مثل التلوث والسموم والمواد المسببة للحساسية كلما كان حاجز بشرتك أقوى وأكثر سلامة ، كلما كان من الصعب اختراق هذه العناصر ، مما يساعد على الحفاظ على بشرتك صحية.

