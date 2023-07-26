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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

النياسيناميد.. مادة غريبة للتفتيح وعلاج التجاعيد .. تفاصيل

النياسيناميد وعلاج
النياسيناميد وعلاج التجاعيد

 النياسيناميد هو أحد مشتقات فيتامين ب وتستخدمه الشركات في صناعة مستحضرات العناية بالبشرة.. فما فوائده؟
 

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نعرض لكم أهم فوائد النياسيناميد وفقا لما ذكره موقع كلافيند كلينك ..
علاج البقع الداكنة
Niacinamide معتمد من أطباء الجلدية لتفتيح لون البشرة. تشير بعض الأبحاث إلى أن تركيبات العناية بالبشرة التي تحتوي على 5٪ من النياسيناميد يمكن أن تساعد أيضًا في تفتيح البقع الداكنة.

في إحدى الدراسات الصغيرة ، أدى مزيج من مواد تفتيح البشرة بما في ذلك الريتينول والنياسيناميد إلى تقليل البقع الداكنة والخطوط الدقيقة. كما أنها حسنت تألق البشرة وملمسها .


بالإضافة إلى تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة فقد تساعد خصائص مضادات الأكسدة لهذا الفيتامين في حماية بشرتك وتساعد على تعافيها من التلف الناتج عن عوامل مثل الشيخوخة والشمس والإجهاد. أظهرت بعض الأبحاث أن النياسيناميد الموضعي يمكن أن يحسن الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، وكذلك شحوب الجلد.

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