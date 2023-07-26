تحذير من صندوق النقد بشأن خطر الطقس وحرب أوكرانيا على أسعار الغذاء

كشف صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن "الخطر المستمر على الاقتصاد العالمي يتمثل في أن الطقس السيئ والحرب في أوكرانيا ستؤديان إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم".

وحسب “سي إن إن” الأمريكية، أضاف الصندوق، في التقرير، أن "ظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى زيادات شديدة في درجات الحرارة أكثر من المتوقع، وتفاقم ظروف الجفاف، ورفع أسعار السلع الأساسية".

ولفت إلى أن "الحرب في أوكرانيا يمكن أن تشتد مما يؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود والأسمدة"، مشيرًا "التعليق الأخير لاتفاق الحبوب يشكل مصدرا للقلق في هذا الصدد".

يذكر أن روسيا كانت أعلنت وقف التزامها باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، الذي تم إبرامه في يوليوالماضي، ومنذ بدء سريان الاتفاق تم شحن 32.9 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا.