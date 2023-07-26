رئيس حزب المؤتمر بالسودان لـ"القاهرة الإخبارية": نشكر مصر على وقوفها مع شعبنا

وجّه عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، الشكر إلى جمهورية مصر العربية، على وقفها بجوار الشعب السوداني وفتح أبوابها للسودانيين قبل الحرب وبعدها، واستضافتها لاجتماع قوى الحرية والتغيير.

وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أكد "الدقير" أنَّ مصر تسعى بشكل دائم إلى وقف الحرب، من خلال قيادتها لمبادرة دول الجوار بالتنسيق مع المجموعات الدولية والإقليمية الأخرى.

وأوضح أننا نسعى إلى تشكيل لجان لتنفيذ البنود المتفق عليها، أبرزها وقف الحرب وتكوين جبهة مدنية والدخول في جبهة سياسية تسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، على رأسها تكوين جيش وطني قومي واحد وتحقيق العدالة وتمكين مؤسسات الدولة.

وضع السودان يتسم بالهشاشة

وأشار إلى أن الوضع في السودان يتسم بالهشاشة، واستمرار الحرب يعزز من دخول البلاد إلى حرب أهلية، كما يدفع قوى خارجية للتدخل في شؤونه، ما يؤدي إلى انزلاق البلاد لصراع وفوضى.

وانطلقت في القاهرة، أول أمس الإثنين، اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي القيادي، التي تستمر على مدى يومين، لمناقشة سُبل إنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة، يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، التي دخلت يومها الأول بعد المئة.

