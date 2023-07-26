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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني: موقف مصر ثابت من الأحداث المأساوية في السودان

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن موقف مصر ثابت فيما يتعلق بالأوضاع المأسوية في السودان، وهذا الموقف عبر عنه الرئيس السيسي في عدة مرات، وفي كل فرصة للحوار والنقاش مع القادة الدوليين، موضحا أن الحوار المفتوح بين مصر والأمم المتحدة عبر من خلاله الرئيس السيسي أكثر من مرة عن موقف مصر الثابت من الأزمة السودانية، وأنه لابد من التحلي بأكثر درجات الحكمة وضبط النفس ووقف الاقتتال والحوار السياسي من أجل الوصول إلى مصلحة السودان العليا. 

أحمد المسلماني: الأمم المتحدة أكدت على دور مصر في إيقاف ما يحدث في السودان 

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن موقف مصر مما يحدث في السودان هو ضرورة وقف القتال فورا والجلوس للحل السياسي، والحفاظ على وحدة الدولة السودانية، والحفاظ على مكتسبات الدولة، ومصالح الشعب السوداني، والحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى الجيش الوطني السوداني. 

وتابع أحمد المسلماني، أن الرئيس السيسي في عام 2019 التقى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وتحدث معه حول العديد من القضايا المختلفة، ووقتها عُرض الملف السوداني، دون الأحداث الحالية التي طرأت على السطح، والرئيس السيسي وقتها أكد أن مصر في حالة سعادة لأن السودان في حالة أمان بشكل معقول، ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، كما أن الرئيس يأمل أن يتجه السودان للتنمية في السنوات القادمة. 

وأوضح أحمد المسلماني، أن الرئيس السيسي تلقى اتصال من جوتيريش في 2023، لنفس النقاش والحوار والمواقف المبدئية، ولكن الاقتتال كان قد حدث في السودان، ولذلك دعت مصر لوقف القتال والجلوس للحوار السياسي، والوصول لمخرج من هذه الأزمة الكبيرة التي تعصف بالمجتمع والشعب في السودان. 

جوتيريش قال للرئيس السيسي في الاتصال الأخير، أن دور مصر أساسي في العملية الانتقالية في السودان، واحتياج لمصر في دعم الأمن داخل السودان، وأن دور مصر مهم للغاية سواء على الصعيد السياسي، ومكافحة الأمن، وغيرها من الأمور الأخرى. 

احمد المسلماني السودان الرئيس السيسي الحياة برنامج الطبعة الأولى انطونيو جوتيريش

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