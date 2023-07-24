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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني: العلاقات بين مصر وألمانيا تاريخية ومميزة للغاية.. فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

علق الإعلامي أحمد المسلماني، عن العلاقات بين مصر وألمانيا، قائلا: علاقات تاريخية ومميزة للغاية.


وأضاف “احمد المسلماني” خلال برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "الحياة"، أن العلاقات بين مصر وألمانيا في عهد الرئيس السيسي تطورت أكثر من أي وقت مضى، سواء مع إدارة المستشارة الألمانية ميركل أو المستشار الألماني أولاف شولتس.

 

وأكد أن هناك علاقات قوية بين القاهرة وبرلين، وهناك استمثارات ألمانية كبيرة في مصر وتعاون مشترك في مجال الطاقة ومجالات أخرى في مصر، وتعاون على مستوى غير مسبوق من حيث حجم التعاون بين القاهرة وبرلين.

 

احمد المسلماني المانيا مصر الرئيس السيسي برلين

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