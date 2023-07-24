أحمد المسلماني: العلاقات بين مصر وألمانيا تاريخية ومميزة للغاية.. فيديو

علق الإعلامي أحمد المسلماني، عن العلاقات بين مصر وألمانيا، قائلا: علاقات تاريخية ومميزة للغاية.



وأضاف “احمد المسلماني” خلال برنامج "الطبعة الأولى"، على قناة "الحياة"، أن العلاقات بين مصر وألمانيا في عهد الرئيس السيسي تطورت أكثر من أي وقت مضى، سواء مع إدارة المستشارة الألمانية ميركل أو المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأكد أن هناك علاقات قوية بين القاهرة وبرلين، وهناك استمثارات ألمانية كبيرة في مصر وتعاون مشترك في مجال الطاقة ومجالات أخرى في مصر، وتعاون على مستوى غير مسبوق من حيث حجم التعاون بين القاهرة وبرلين.