بيخفف الأعراض.. أفضل نظام غذائي لمرضى ارتجاع المرئ

يعاني البعض من ارتجاع المرئ وهو حالة مزمنة توصف بتدفق حمض المعدة بالعكس، أي نحو المريء، يسبب هذا الارتجاع الحمضي تهيج والتهاب بطانة المريء ، ويحتاج المصابون بهذا المرض الي انواع معنية من الطعام ، ويحتاجون الي نظام غذائي خاص لان بعض الاطعمة يؤدي صعوبة هضمها إلى زيادة الحموضة، والمعاناة من اعراض ارتجاع المرئ .

لذلك نقدم لكم أفضل نظام غذائي لمرضى ارتجاع المريء وفقا لموقع Nutritionix

أفضل نظام غذائي لمرضى ارتجاع المريء :

الأطعمة الغنية بالألياف

- الحبوب الكاملة، مثل: الشوفان، والأرز البني.

- الخضراوات الجذرية، مثل: البطاطا، والبنجر، والجزر.

- الخضراوات الخضراء، مثل: الهليون، والبروكلي، والفاصوليا الخضراء.



تناول الفاكهة والخضروات

التركيز على اختيار الفواكه غير الحمضية مثل الموز والبطيخ والخوخ والكمثرى والخضروات الجذرية مثل البطاطا الحلوة والجزر والشمندر



الحليب خالي الدسم

ثبت أن حليب البقر كامل الدسم يؤدي إلى تفاقم الارتجاع، لذا يفضل نصف الدسم أو منزوع الدسم، والحليب النباتي هو بديل قليل الدسم.



الخضراوات

تحتوي الخضراوات علي نسب منخفضة من الدهون والسكر، ما يساعد على تقليل حمض المعدة، وتشمل الخيارات الجيدة الفاصوليا الخضراء والبروكلي والهليون والقنبيط والخضر الورقية والبطاطا والخيار.



اللحوم والأسماك خالية الدهن

حيث تقلل اللحوم الخالية من الدهن، مثل: "الدجاج، والديك الرومي، والسمك، والمأكولات البحرية، أو قليلة الدهن" أعراض ارتجاع المريء، ويُفضل تناولها مشوية أو مسلوقة.



الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات، وهو علاج طبيعي لحرقة المعدة وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. يمكنك إضافة جذر الزنجبيل المبشور أو شرائحه إلى وصفات الطعام أو العصائر، أو شرب شاي الزنجبيل لتخفيف الأعراض

الدهون الصحية

من مصادر الدهون الصحية الأفوكادو والجوز وبذور الكتان وزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت عباد الشمس. قلل من استهلاك الدهون المشبعة والمتحولة، واستبدل بها الدهون الصحية غير المشبعة.



بياض البيض

بياض البيض خيار جيد. ابتعد عن صفار البيض، فهو يحتوي على نسبة عالية من الدهون، وقد يؤدي إلى ظهور أعراض الارتجاع.