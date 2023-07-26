عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بيطرية تقدم الخدمات العلاجية لـ5200 رأس ببني سويف

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية ، ضمن برنامج الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية لدى صغار الفلاحين،والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع  الطب البيطري ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم،خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري،وتستهدف إجراء مسح تناسلي شامل وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية وعلاج جميع الحيوانات.

محافظ بني سويف يتفقد اختبارات المتقدمين للدورات التدريبية بمركز سقارة

نائب: مشاركة ذوي الخبرة بجلسات صياغة توصيات الحوار الوطني تشير لمخرجات واقعية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في البرنامج،وتضمن الإشارة إلى أنه تم الكشف وتقديم العلاج والخدمات البيطرية لأكثر من 5200 رأس من الثروة الحيوانية،شملت إجراء اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ 682 رأسا، الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لــ 1934،وعلاج الطفيليات والتجريع لــ 1557 حالة،وإجراء 26عملية ، بجانب تحصين 1314 حيوانا ، وذلك  على مدار 5 أيام منذ انطلاق الحملة يوم السبت الماضي

فيما أضاف "د. أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام الطب البيطري" أن البرنامج  تضمن تنظيم 6 قوافل على مدار الأسبوع الجاري، بدأت"السبت الماضي"بالقافلة الأولى في مركز الواسطى، والقافلة الثانية" باهناسيا،والثالثة بدلاص ناصر،والقافلة الرابعة بكفرمنصور مركز ببا، والخامسة بابشنا ، وتختتم غدا   بالقافلة السادسة بقرية بشريف باشا مركز بني سويف.

محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدير عام الطب البيطري معهد بحوث التناسليات الحيوانية معهد بحوث التناسليات مديرية الطب البيطري محمد هاني غنيم صغار الفلاحين خدمات البيطرية بحوث التناسليات الحيوانية بحوث التناسليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من النيل للفرات| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

مساعد وزير التنمية المحلية يعلق على مقترح غلق المولات 10 مساء| خاص

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

الزمالك يفاوض صفقة جديدة.. واللاعب يطلب حسمها مع ناديه| تفاصيل

المادة 85.. حسين الشحات يواجه عقوبة الحبس عاما بعد صفع لاعب بيراميدز

موضوعات متعلقة

نائب محافظ بني سويف يناقش موقف استلام المشروعات المنفذة بناصر و ببا

ترشيحاتنا

الأهلي مش عايز يخسر| حسين الشحات يواجه عقوبة الحبس.. و5 حالات للضرب جنائيا

إبراهيم فايق يكشف حقيقة الوشم العبري على ذراع مساعد باتشيكو

15 معرضا سياحيا تشارك فيها مصر بقوة.. تعرف عليها

بدء المباحثات بين أردوغان وأبو مازن وهنية في أنقرة

10 قروش رسوم استقبال كل مكالمة هاتفية.. الحكومة توضح الحقيقة والتفاصيل

وزير قطاع الأعمال يبحث مع تحالف مصري فرنسي إنشاء محطتي طاقة شمسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف.. روبي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

تحذير من غرق أوروبا الغربية مع حلول عام 2025.. ما القصة؟

لو بتعاني من نقص الأملاح في الدم.. اعرف أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه

الجميع يصرخ.. شاهد لحظات هجوم أسد بحر على سياح في أمريكا

فيديو

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

48 ساعة نار.. الأرصاد تحذر: القادم أسوأ

محمد رياض يكشف سر عزوف الفنانين عن المسرح والاعتماد على نصوص أجنبية

مفاجأة قوية في أسعار الذهب وتفاصيل صرف الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ