بدء التشغيل الفعلي لوحدتي طب الأسرة بقريتي «اللواء صبيح» و«الجغيل» بالفرافرة

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، بدء التشغيل الفعلي لوحدة طب الأسرة بكل من قرية اللواء صبيح وعبدالمجيد الجغيل بمركز الفرافرة من إجمالي ٨ وحدات تم إنشائها ضمن مشروعات المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، بعد انتهاء أعمال الإنشاءات ووصول المعدات والتجهيزات الطبية.



وأوضح الزملوط أنه تم تجهيز الوحدات بأحدث الخدمات الطبية والتي تضم عيادات بالتخصصات المختلفة ومعامل تحاليل وخدمات تنظيم الأسرة وصيدلية؛ لتوفير خدمات طبية متميزة وغير مسبوقة لأهالي القرى.

وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أنه جار تشغيل وحدات طب الأسرة والمجمعات الحكومية بباقي قرى المركز تباعًا.