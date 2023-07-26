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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن اقتراب إلغاء تأشيرة السياحة مع الصين وإيران

الصين وروسيا وإيران
الصين وروسيا وإيران

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الأربعاء، إن السفر السياحي بدون تأشيرة بين روسيا والصين سيبدأ قريبًا.

وأوضح ريشيتنيكوف: "نخطط لإطلاق أول رحلات جماعية سياحية بدون تأشيرة إلى إيران والصين، لقد قمنا بتبادل قائمة منظمي الرحلات، وتم الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية، ونتوقع أن تصل المجموعات الأولى في أي يوم وتضيف إلى التدفق السياحي".

واستأنفت الصين الرحلات السياحية لمجموعات منظمة من الزوار، بما في ذلك إلى روسيا، في 6 فبراير الماضي.

وأكدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في 20 فبراير الماضي، أنه تم أيضًا استئناف الاتفاق بين روسيا والصين بشأن الرحلات السياحية الجماعية بدون تأشيرة.

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