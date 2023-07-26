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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. تظهر بعد ساعات

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية

يعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ومن المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية ، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس بحد أقصى، حيث انتهت أعمال التصحيح ، وتجرى حاليًا أعمال الرصد والمراجعة للدرجات.

وتوفر بوابة الأزهر الإلكترونية ، رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من هنا

وشدّد شيخ الأزهر، على ضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى، لإتاحة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 والتدقيق في منح الدرجات للطلاب بدون أخطاء، لأن الدرجة الواحدة تفرق كثيرا في مستقبل الطالب.

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