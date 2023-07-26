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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتجنب حرب عالمية.. دولة أوروبية تنهي آمال أوكرانيا في الانضمام لحلف الناتو

أوكرانيا
أوكرانيا

قال زعيم حزب حركة “وطننا” اليميني المتطرف في المجر، لازلو توروتشكاي، اليوم الأربعاء، إن البرلمان المجري سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” لأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب عالمية أخرى.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال توروتشكاي، إن “الذهان العسكري والمشاعر المعادية لروسيا الواضحة في قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس كانت مذهلة ومخيفة”.

دفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة

وأضاف: “لسوء الحظ، هناك مثل هذا الجو في جميع المؤسسات الأوروبية، ليس فقط في الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى في مجلس أوروبا، الذي أنا عضو فيه. شعرت أن هؤلاء السياسيين المجانين يمكنهم حتى دفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة، بينما يدمرون بالفعل الاقتصاد الأوروبي بسياسة العقوبات الخاصة بهم. قد يقبل بعضهم أوكرانيا على الفور في الناتو، لكن هذا سيكون جنونا، وسيؤدي إلى حرب عالمية من شأنها أن تدمر العالم بأسره”.

وأضاف توروتشكاي: “يجب منع ذلك، لكنني متأكد من أن دخول أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيستخدم حق النقض (الفيتو) من قبل البرلمان المجري”.

وقال : “نرفض بشكل قاطع توسيع حلف شمال الأطلسي لذلك سنصوت ضد (عضوية السويد) مثلما صوتنا ضد انضمام فنلندا”.

ولفت توروتشكاي الانتباه إلي أن “هذا الموقف لم يكن بسبب تصرفات السياسيين السويديين، ولكن بسبب 'الوضع السياسي العالمي”.

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وأوضح أن “حزبه سيحث الأحزاب الأخرى في البرلمان المجري على التصويت بنفس الطريقة، لكنه أعرب عن شكه في أن يستجيب أي شخص للدعوة”.

وفي 11 يوليو، اليوم الأول من قمة الناتو في فيلنيوس، وافق قادة الحلف على حزمة مساعدات مدتها ثلاث سنوات لأوكرانيا. ويتضمن خطة مساعدة متعددة السنوات لتحقيق التوافق مع الحلف، وإنشاء مجلس الناتو وأوكرانيا وإلغاء شرط خطة عمل العضوية، وهي خطوة تقلل عملية الانضمام من مرحلتين إلى مرحلة واحدة.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف عندما يقرر الحلفاء استيفاء الشروط.

المجر البرلمان المجري أوكرانيا الناتو

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