بعد إعلان حالة التأهب.. انفجارات عنيفة تهز مناطق متفرقة في أوكرانيا

أفادت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق جيتومير، لفيف، وسومي بأوكرانيا، بعد دقائق من إعلان حالة التأهب الجوي.

وقالت صحيفة “سترانا”: "تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات عنيفة في منطقة جيتومير ومنطقتي سومي ولفيف”.

ومنذ قليل، تم الإعلان عن حالة تأهب للغارة الجوية، اليوم الأربعاء، ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقًا لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فقد دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا بشكل متزامن تقريبًا منذ قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الجيش الروسي يمكنه بسهولة الوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف إذا لزم الأمر، وبالتالي إنهاء الحرب.

وقال ماكجريجور: "الولايات المتحدة لن تتوقف حتى يصبح من غير الممكن إنكار انتصار موسكو .. وقد ينتهي الأمر بالدبابات الروسية في كييف".