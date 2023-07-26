في ذكرى تأميم قناة السويس.. إنجي أنور: تاريخ أتكتب بالدم والعرق |فيديو

دفع ثمنه 120 ألف مصري

قالت الإعلامية إنجي أنور في الذكرى 67 لتأميم قناة السويس عام 1956، إن الكرامة تمنها غالي.. حياة ودم وأرواح بتتقدم عشان نرفع راسنا لفوق.. عشان نبقى أصحاب سيادة بجد.. نكون أصحاب قرار على أرضنا.. أصحاب وطنية كاملة مش منقوصة.

إنجي أنور تتحدث عن تأميم قناة السويس

وأضافت "أنور" في افتتاحية برنامجها "مصر جديدة" والمذاع مساء اليوم الأربعاء عبر فضائية "etc" أن الكرامة الوطنية دفع تمنها أجدادنا بعرقهم ودمهم لما المستعمر وداهم في أرض صحراء لا فيها مياه ولا حياة.. وكل واحد معاه فاس ومقطف وقالهم مطلوب منكم تحفروا قناة.. أيوة يحفرون قناة كاملة بالفأس والمقطف.. بعد 100 سنة من وجود المستعمر قرر والي مصر سعيد باشا إنه يدي امتياز القناة لفرديناند ديليسبس اللي أتعامل مع أجدادنا بنظام السخرة.. وخلاهم عبيد على أرضهم وداخل بلدهم.. 10 سنين أجدادنا في الصحراء محدش يعرف عنهم حاجة بيحفروا بدمهم تاريخ لسه عايشين عليه لحد النهاردة وهنفضل نتوارثه أجيال بعد أجيال.

وتابعت التاريخ ده أتكتب بالدم والعرق واتدفع فيه تمن غالي قوي.. التمن ده كان 120 ألف مصري ضحوا بحياتهم.. ماتوا من العطش والشمس وهما بيحفروا شريان حياة.. ولما يكون الموت تمن للحياة تبقى النتيجة عزة وكرامة ووطنية وتاريخ يشرف ويرفع الراس وسط العالم كله..

واستكملت إنجي أنور "لما يكون الأجداد بالبطولة والعزيمة والجلد والتضحية والفداء اللي توصل بيهم إن هما يقدموا 120 ألف.. هقول عليهم شهيد.. تمن للكرامة ويحفروا شريان عملاق يبقى ممر عالمي خلال 10 سنين يبقى لازم يخرج من هؤلاء الأجداد أحفاد أبطال يقدرون يردوا الكرامة ويصونوا الأرض ويرجعوا الحق لأصحابه، خرج الحفيد جمال عبد الناصر زي النهاردة سنة 56 عشان يعلنها أمام العالم "تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية".. وأعلن للجميع أن أموالنا وحقوقنا رُدت إلينا.

وأشارت إلى أن “الخطاب الشهير للزعيم جمال عبد الناصر اللي صدم المستعمر وأعاد الكرامة.. ورجع الحق.. عشان نبدأ عهد جديد.. عهد مفيهوش سخرة ولا استعباد.. عهد قناة السويس ملك للمصريين.. ملك لصحابها اللي حفروها وماتوا فيها.. مشوار طويل من لحظة تأميم القناة لحد النهاردة”.