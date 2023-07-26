التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والمصري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الأهلي والمصري في المباراة المقامة حاليا على ستاد برج العرب.

ولم يشكل النادي الأهلي خطورة طوال الشوط الأول نتيجة راحة اللاعبين الأساسيين من لقاء اليوم.

وهدد المصري مرمي الأهلي بالعديد من الفرص التى أتيحت لهم خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة المصري كالتالي:



حراسة المرمى: علي لطفي



خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، معتز محمد، كريم الدبيس



خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، رأفت خليل

وضمت تشكيلة المصري كل من : محمود جاد لحراسة المرمى ، أحمد عماد ، عماد بوبكر ، عمرو موسى ، حسين السيد لخط الدفاع ، أسامة الجزار ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد جريندو ، الياس الجلاصي ، حسام جريشة كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي .