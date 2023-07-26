زيلينسكي يعلن نتائج جيدة على الجبهة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن تحقيق نتائج جيدة جدًا على الجبهة اليوم.

وأضاف زيلينسكي في مقطع فيديو اليوم الأربعاء "الآن، يجب أن يعتقد الروس في شبه جزيرة القرم أنه بينما يعمل جسر القرم بطريقة ما، فإنهم بحاجة للعودة إلى روسيا".

وبشأن الهجوم الصاروخي الأخير، قال زيلينسكي إنه وفقًا للتقارير الأولية، فقد تم إسقاط أكثر من 30 صاروخًا خلال الغارة الصاروخية اليوم.

ولفت "هناك عدة إصابات. ولكن من المهم للغاية أن يتم تدمير جرأة هذا الهجوم".

وفي وقت سابق، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الجيش الروسي يمكنه بسهولة الوصول إلى العاصمة الأوكرانية كييف إذا لزم الأمر، وبالتالي إنهاء الحرب.

وقال ماكجريجور: "الولايات المتحدة لن تتوقف حتى يصبح من غير الممكن إنكار انتصار موسكو .. وقد ينتهي الأمر بالدبابات الروسية في كييف".

وأوضح أن “البيت الأبيض لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الصراع في أوكرانيا، لذا فهم يؤخرون تسويته”.

وحذر ماكجريجور، من أن نظام كييف لم يعد لديه فرصة للنجاح حتى مع التسليم الجديد لمعدات الناتو.