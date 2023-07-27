خبير مصرفى: البنوك الرقمية ستخضع للرقابة من "المركزية"

تحدّث طارق متولي الخبير المصرفى، عن نسبة الأمان في البنوك الرقمية.

وأضاف طارق متولى، خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، إن الرقابة في البنوك الرقمية كغيرها فى البنوك التقليدية مع اختلاف الأساليب.

وتابع الخبير المصرفى: سيكون للبنك الرقمى إدارة للمخاطرة وللمراجعة ورقابة من البنوك المركزية .

وأكد قائلا:"أن البنوك مهددة بالشركات التكنولوجية التى تقدم الخدمات الإلكترونية.

التطوّر الطبيعي



وأوضح الخبير المصرفى قائلاً: "البنك الرقمى هو التطور الطبيعى للبنك التقليدي خلال الحقبة القادمة".