عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جاجوار تستثمر 2.25 مليار جنيه إسترليني لعملية "الكهربة"

صدى البلد

يبلغ الاستثمار في جاجوار المولودة من جديد حوالي 2.25 مليار جنيه إسترليني ، كما أكد ريتشارد مولينو ، كبير المسؤولين الماليين في جاجوار لاند روفر المعروفة اختصاراً بأسم JLR، والشركة في طريقها لإطلاق جي تي الكهربائية المرتقبة في عام 2025.

قال مولينو إن إجمالي استثمارات JLR في الأعمال التجارية سيكون 15 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وبما أنه من المتوقع أن تشكل جاجوار حوالي 15 ٪ من مبيعات JLRالمستقبلية ، فإن الاستثمار يتناسب مع ذلك ، مما ينتج عنه هذا الرقم 2.25 مليار جنيه إسترليني. 

أكد الرئيس التنفيذي لشركة JLR ، أدريان مارديل ، أن الخطة لا تزال تكشف عن أول سيارة جاجوار جديدة في عام 2024 قبل إطلاقها في عام 2025 ، وبينما لا يزال هناك "عمل يتعين القيام به" ، فإن الشركة في طريقها لتسليمها. 

وقال إنه متفائل أيضًا بإمكانية جاجوار لتطوير منصة مخصصة لها بمفردها، على الرغم من أن أودي تعاونت مؤخرًا مع الشركة الصينية SAICعندما واجهت تحديًا مشابهًا. 

وأشار إلى وصول JLR إلى التكنولوجيا داخل مجموعة تاتا ، والشراكات الأخرى مع أمثال نيفيديا في السيارات ذاتية القيادة، كأسباب تجعل جاكوار في وضع جيد مع ما لديها بالفعل تحت تصرفها.

سيتم الكشف عن سيارة GT الجديدة بأربعة أبواب من جاكوار في عام 2024 وستطرح للبيع في عام 2025 كأول طراز من ثلاثة طرازات في عائلة جاكوار الجديدة، سيتم بناء كل منها على بنية EVجديدة بالكامل مخصصة تسمى Jaguar Electrified Architecture (JEA).

سيكون لها مدى يصل إلى 430 ميلاً ، وسعر يبدأ يزيد عن 100000 جنيه إسترليني ، ومن المرجح أن يكون بها محركان للدفع الرباعي ومخرج طاقة يزيد عن 575 حصانًا، الوقت المستهدف للشحن هو 200 ميل من النطاق في 15 دقيقة.

ستصل نماذج أولية من GT الجديدة إلى الطريق قبل نهاية العام ، قبل الكشف عنها في عام 2024، الاختبار الافتراضي للسيارة يكاد يكتمل قبل هذه المرحلة الحاسمة من تطويرها ، حيث ستظهر السيارة في الحياة من أجل في المرة الأولى ، بعد إصدار صورة المعاينة الرسمية (أدناه). 

قال جيري ماكجفرن ، كبير المسؤولين المبدعين في JLR، إن تصميم سيارة جي تي وما يليها من سيارات جاكوار سيكون "نسخة لا مثيل لها" ، مستشهداً بشعار وفلسفة مؤسس جاجوار السير ويليام ليونز.

JLR نيفيديا JAGUAR الكهربة جاجوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

أول رد فعل من إمام عاشور بعد أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

حقيقة وفاة شيرين بأزمة قلبية .. ورسالة خاصة من حسام حبيب

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

قرارات ثورية في الأهلي| الخطيب يعيد "قاذفة الصواريخ" ورحيل نجم الفريق.. وحقيقة بيع الشحات

فرج عامر يعلن عن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي ويكشف الكواليس

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

موضوعات متعلقة

مرسيدس تعلن عن احتراق 350 من سياراتها أثناء رحلتها إلى مصر

أسباب ثقل مقود السيارة.. احذر منها

5 سيارات هاتشباك جديدة تبدأ من 700 ألف جنيه.. صور

سعر أرخص سيارات سكودا 2023 في مصر.. صور

مواصفات مذهلة.. أشهر 5 سيارات خارقة في العالم.. صور

سعر جيلي كول راي الجديدة في مصر

أسعار تويوتا فورتشينر في السعودية .. صور

BMW  تبدأ إنتاج i5 الكهربائية في دينجولفينج بألمانيا .. صور

ترشيحاتنا

مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قلقيلية

أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم 27-7-2023

ترافيس سكوت : حفل الأهرامات ما زال قائما والتأجيل بسبب تفاصيل لوجستية

علي ماهر يتولى تدريب المصري .. فيديو

خدع النادي .. رئيس إنبي يكشف تفاصيل هروب أحمد عيد للزمالك .. فيديو

أبرزها التفاح والتين .. أطعمة لعلاج الإمساك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الليمون المجفف مرة يوميا؟

أبرزها التفاح والتين .. أطعمة لعلاج الإمساك

صورة تعصر القلب لطفل عراقي عذبته زوجة أبيه تثير جدلا بين رواد السوشيال ميديا

بخصر منحوت.. دعاء حكم تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ