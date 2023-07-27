جاجوار تستثمر 2.25 مليار جنيه إسترليني لعملية "الكهربة"

يبلغ الاستثمار في جاجوار المولودة من جديد حوالي 2.25 مليار جنيه إسترليني ، كما أكد ريتشارد مولينو ، كبير المسؤولين الماليين في جاجوار لاند روفر المعروفة اختصاراً بأسم JLR، والشركة في طريقها لإطلاق جي تي الكهربائية المرتقبة في عام 2025.

قال مولينو إن إجمالي استثمارات JLR في الأعمال التجارية سيكون 15 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وبما أنه من المتوقع أن تشكل جاجوار حوالي 15 ٪ من مبيعات JLRالمستقبلية ، فإن الاستثمار يتناسب مع ذلك ، مما ينتج عنه هذا الرقم 2.25 مليار جنيه إسترليني.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة JLR ، أدريان مارديل ، أن الخطة لا تزال تكشف عن أول سيارة جاجوار جديدة في عام 2024 قبل إطلاقها في عام 2025 ، وبينما لا يزال هناك "عمل يتعين القيام به" ، فإن الشركة في طريقها لتسليمها.

وقال إنه متفائل أيضًا بإمكانية جاجوار لتطوير منصة مخصصة لها بمفردها، على الرغم من أن أودي تعاونت مؤخرًا مع الشركة الصينية SAICعندما واجهت تحديًا مشابهًا.

وأشار إلى وصول JLR إلى التكنولوجيا داخل مجموعة تاتا ، والشراكات الأخرى مع أمثال نيفيديا في السيارات ذاتية القيادة، كأسباب تجعل جاكوار في وضع جيد مع ما لديها بالفعل تحت تصرفها.

سيتم الكشف عن سيارة GT الجديدة بأربعة أبواب من جاكوار في عام 2024 وستطرح للبيع في عام 2025 كأول طراز من ثلاثة طرازات في عائلة جاكوار الجديدة، سيتم بناء كل منها على بنية EVجديدة بالكامل مخصصة تسمى Jaguar Electrified Architecture (JEA).

سيكون لها مدى يصل إلى 430 ميلاً ، وسعر يبدأ يزيد عن 100000 جنيه إسترليني ، ومن المرجح أن يكون بها محركان للدفع الرباعي ومخرج طاقة يزيد عن 575 حصانًا، الوقت المستهدف للشحن هو 200 ميل من النطاق في 15 دقيقة.

ستصل نماذج أولية من GT الجديدة إلى الطريق قبل نهاية العام ، قبل الكشف عنها في عام 2024، الاختبار الافتراضي للسيارة يكاد يكتمل قبل هذه المرحلة الحاسمة من تطويرها ، حيث ستظهر السيارة في الحياة من أجل في المرة الأولى ، بعد إصدار صورة المعاينة الرسمية (أدناه).

قال جيري ماكجفرن ، كبير المسؤولين المبدعين في JLR، إن تصميم سيارة جي تي وما يليها من سيارات جاكوار سيكون "نسخة لا مثيل لها" ، مستشهداً بشعار وفلسفة مؤسس جاجوار السير ويليام ليونز.