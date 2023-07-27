احذروا.. سمك الفيليه يسبب أمراضا خطيرة تصل للسرطان والعقم

حذر الدكتور شريف فتوح وكيل شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار المواطنين من شراء سمك الفيليه المنتشر في الأسواق مطالبا بعدم شراءه إلا من بائع موثوق فيه.

وقال خلال مداخلة تلفزيونية مع أحد البرامج أن هناك تجار وصفهم بأنهم معدومو الضمير، يتحايلون على هذه الاسماك السامة والضارة ، من خلال سلخ هذه الأسماك وقطع رأسها وبيعها على أنها سمك فيليه..

كما انتشرت العديد من التحذيرات حول سمك الفيليه، حيث ناشد مركز السموم بالإسكندرية، المواطنين بعدم شرائه، لأن هناك نوع من السمك المسموم الذي يتم إنتاجه في مياه غير صالحة بدول جنوب شرق آسيا ويتم تحويله لفيليه.

كما ان سمك الفيليه غير مضمون ودائما مايكون مجهول المصدر، لذا لا يجب شراءه إلا بضوابط لأن هناك أنواع من السمك المميت يتم بيعه على هيئة سمك فيليه بعد تقطيع رأسه لأن رأس السمك تكشف أن هذا السمك مسموم من عدمه.

واضاف ان هناك اكثر من سبعة أنواع سامة من الأسماك في مصر، تتفاوت فيها كثافة السم من نوع لآخر.. و من بين هذه الأنواع، أسماك العقرب والقط ودجاج البحر والبقرة والبالون،و أنّ أخطر أنواع الأسماك السامة هي سمكة الأرنب، حيث تكثر نسبة تركيز السم في هذا النوع، وسمكة دجاجة البحر التي تحمل قدرا كبيرا من السم في أطرافها.

واشار ان هناك أسماك سامة تُعرض في الأسواق ويشتريها المستهلك دون أن يعي أنها سامة مثل سمكة البلامة، وتكون علي شكل فيليه ..

وحذر من أنّه عند جرح أمعاء أو كبد هذه السمكة خلال عملية التقطيع، فإنّ لحوم السمكة تتسمم بشكل كامل، وتنعدم فرصة العلاج..

أضرار تناول سمك الفيله المجمد

نرصد أضرار تناول سمك الفيله المجمد وفقا لموقع foodnd

- يسبب تناول سمك الفيليه، تلبك معوي والإصابة بأمراض الأمعاء المختلفة، والجهاز الهضمي، كما انه يسبب قيء وغثيان، وإسهال شديد، وحدوث النزلات المعوية، وضعف جهاز المناعة الذي يؤدي للإصابة بالأمراض المختلفة، كما أنه يتسبب في حدوث عسر الهضم.

⁃ يجب علينا معرفة أن سمك الفيلية يربى في أكثر الأنهار تلوثًا في العالم هو نهر ميكونج الذي يوجد بفيتنام فيتغذى السمك على مواد كيميائية خطيرة جدًا لهذا فمن الممكن أن يتعرض الأشخاص للخطر بسبب تناوله.

⁃ الشعور بالتقيؤ، والغثيان، مع إضافة بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، والانتفاخ، وحدوث بعض التقلصات والآلام في المعدة.

⁃ من أهم أضرار السمك الفيلية ضعف الجهاز المناعي مما يقلل من القدرة على محاربة البكتريا الضارة، والفيروسات التي تصيب جسم الإنسان، ويزيد من فرص تعرض الجسم إلى العديد من الأمراض الأخرى.

⁃ يشعر الشخص الذي تناوله بمعاناة شديده بسبب الغازات الناتجة عنه، والشعور بعصر الهضم، وعلى المدى الطويل يسبب مشاكل كثيرة في القولون العصبي.

⁃ يفقد السمك الفيلية المجمد الكثير من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان مثل الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الأمينية، فيشكل تناوله خطرًا كبيرًا على من يتناوله.

⁃ الإفراط في تناول كميات كبيرة من سمك الفيلية يؤدي إلى ضعف عام في العضلات، والتهاب المفاصل، وهشاشة العظام.

⁃ يسبب على المدي البعيد ضعف جنسي وقد يصل إلى العقم.

⁃ يزيد من الإصابة بمرض السرطان بسبب احتوائه على المواد الكيميائية الضارة.

⁃ منعت بعض الدول استيراد السمك الفيلية المجمد لأنه لا يصلح للاستخدام الأدمي.