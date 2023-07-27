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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

طريقة عمل العاشورة
طريقة عمل العاشورة

اشتهر الاحتفال بالعاشوراء لدى المرأة المصرية بطريقة عمل العاشورة، احتفالا بيوم عاشوراء فهو عيد إسلامي يحتفل به المسلمون في اليوم العاشر من محرم، وهو الشهر الأول من التقويم الهجري، ويرتبط الاحتفال بالعاشوراء بذكرى استشهاد الحسين بن علي، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتشمل الاحتفالات بالعاشوراء عدة أمور أبرزها  تناول طبق العاشورة فقد أبدعت المرأة المصرية فى طريقة عمل العاشورة، الذي يحضر من حبوب القمح والتمر والزبيب والتوابل وغيرها،و إلقاء الشعر والخطب الدينية التذكارية،و تقديم الصدقات والتبرعات للفقراء والمحتاجين.

 

وقالت خبيرة الأقتصاد المنزلي هبة محمد فى تصريحات خاصة لصى البلد أن أغلب بلاد الدول الأسلامية وبالأخص مصر يقومون بإعداد طبق العاشورة فى هذا اليوم لذلك تقدم لنا عدد من الطرق المختلفة والمفضلة لدى الكثير وهي تتمثل فيما يلي :

 

طريقة عمل العاشورة بالصور

إليك خطوات عمل العاشورة الشرقية مع الصور:

1- المكونات: الحبوب المختلفة مثل القمح والسمسم واللوز والصنوبر، حليب اللبن أو الماء، السكر أو العسل، الفواكه والمكسرات المجففة، وزيت الزيتون أو زيت السمسم أو زيت الوصافة للتزيين.

2- غسل الحبوب وتصفيتها ووضعها في وعاء كبير وخلطها معًا.

3 - يضاف اللبن أو الماء والسكر أو العسل إلى الحبوب وخلطها جيدًا بمقدار يجعل العاشورة رطبة ومتماسكة.

4- وضع الفواكه والمكسرات المجففة على سطح العاشورة

5 - تزيين العاشورة بزيت الزيتون أو غيره من الزيوت واللوز والصنوبر والفستق.

6- يمكنك تقديم العاشورة في كوب زجاجي للتزيين.

7- التغطية ووضع العاشورة في الثلاجة قبل تناولها.

 طريقة عمل العاشورة فاطمة أبو حاتي

تعليم لكيفية عمل العاشورة فاطمة أبو حاتي:

‌المكونات:
• 1 كوب حبهات العاشورة.
• 4 اكواب ماء.
• 1/2 كوب زبيب اسود.
• 2 ملعقة كبيرة رشه بهارات.
• 1 ملعقة صغيرة قرفة.
• 1 ملعقة صغيرة هالة (خالصة ينسون).
• 1 ملعقة صغيرة ملح.
• 1/3 كوب سكر.
• 1/2 كوب زيت زيتون.
• 1/2 كوب لوز مقشر ومبشور.

‌الطريقة:

نقع حبوب العاشورة أى حبوب القمح  فى الماء لمدة 12ساعة.
بعد النقع ، نضع حبات العاشورة في قدر ونضيف المكونات الأخرى.
نطبخ على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تنضج الحبات وتتشرب بالسكر والزيوت.
عند الانتهاء من الطهي، نضيف اللوز المبشور ونقلب المزيج جيدا حتى يتوزع اللوز.
نقدم العاشورة دافئة أو باردة.

طريقة عمل العاشورة للشيف فاطمة أبو حاتي

هنا طريقة فاطمة أبو حاتي لعمل العاشورة بمقادير مختلفة عن الطريقة السابقة :

‌المكونات:
• 1 كيلو حبوب العاشورة.
• 4 لتر مياه.
• 500 جرام زبيب أسود.
• 80 جرام رشة بهارات مصنوعة (قرفة- هالي - بهار للكب).
• ملح.
• 250 جرام سكر.
• 250 ملل زيت زيتون.
• 250 جرام لوز مقشر ومبشور.

‌الطريقة:
• نقع حبوب العاشورة في الماء لمدة 12 ساعة.
• ثم وضعها في القدر مع باقي المقادير وطهيها على نار هادئة مع التقليب المستمر.
• عندما تنضج الحبات تضاف التوابل والسكر والزيت، ثم يضاف اللوز المبشور ويقلب المزيج جيدا.
• يقدم العاشورة دافئا أو باردا.
• يمكن إضافة القرفة أو زيت الزيتون بشكل إضافي عند التقديم.

طريقة عمل العاشورة للشيف نجلاء

‌هذه طريقة عمل العاشورة للشيف اللبنانية نجلاء الصغير:

‌المقادير:
• 1 كيلو حبوب عاشورة
• 3.5 لتر ماء
• 1 كوب زبيب اسود
• 2 ملعقتين كبيرتين رشة بهارات للكب
• 1 ملعقة كبيرة حبه الينسون
• 1 ملعقة كبيرة قرفة
• الملح والسكر حسب الرغبة
• 1\2 كوب زيت زيتون
• 1\2 كوب لوز مبشور

‌الطريقة:
• نقع حبات العاشورة في الماء لمدة 12 ساعة.
• سكب حبات العاشورة المنقوعة في قدر وإضافة الماء المتبقي.
•إضافة الزبيب وباقي التوابل والمكسرات والملح والسكر.
• تقليب جيد بشكل مستمر حتى امتصاص السائل والانضاج.
•في النهاية يضاف الزيت الزيتون ويمكن استبدالة بالسمن أو الزبدة حسب الرغبة واللوز المبشور.
•تقديم العاشورة دافئة أو باردة.

طريقة عمل العاشورة المصرية

طريقة لعمل العاشورة المصرية التقليدية:

‌المقادير:
• 1 كيلو حبوب عاشورة
• 2 لتر ماء
• 1/2 كيلو زبيب اسود
• 1/2 كيلو زبيب احمر
• 80 جرام فستق مقشر ومبشور
• 50 جرام مكسرات متنوعة (جوز، لوز، بندق)
• 50 جرام لوز مبشور
• 50 جرام سكر
• ملح، فلفل أسود، قرفة وهال حسب الرغبة
• 1/2 كوب زيت زيتون

‌الطريقة:
• نقع حبات العاشورة في الماء لمدة 12 ساعة.
• تحميص الفستق والمكسرات في فرن متوسط الحرارة حتى يصفر.
•تسخين زيت الزيتون في إبريق عميق ثم إضافة العاشورة المنقوعة ومزجها جيدا وسلقها بالماء واللبن إلى تمام النضج .
•إضافة الزبيب والملح والتوابل والسكر ثم التقليب جيدا.
•إضافة المكسرات المحمّصة واللوز المبشور والتقليب مرة أخرى.
•تقديم العاشورة دافئة أو باردة.

طريقة عمل العاشورة الحجازية

هذه طريقة تقليدية لعمل العاشورة الحجازية:

‌المقادير
• 1 كيلو حبات العاشورة
• 1.5 لتر ماء
• 1/2 كيلو زبيب اسود
• 1/4 كيلو زبيب احمر
• 1/4 كيلو مكسرات (فستق ،لوز)
• 4 ملاعق كبيرة سكر
• 3 ملاعق صغيرة هيل
• ملح وزعفران وقرفة
•1/2 كوب زيت زيتون

‌الطريقة:
• نقع حبات العاشورة وهى حبات القمح في الماء لمدة 12 ساعة.
•وضع حبات العاشورة المنقوعة في قدر كبير مع الماء المتبقي من النقع وترع على النار.
•إضافة الزبيب والمكسرات والتوابل والسكر.
•تقليب العجينة جيداً أثناء الطهي على نار هادئة حتى تنضج الحبات.
•إضافة الزيت الزيتون وتقليب العاشورة جيدا قبل إزالتها عن النار.
•يمكن زيادة كمية الزيت حسب الرغبة أو إستبدالة بالسمن أو الزبدة .
•يمكن إضافة القرفة والهيل المطحون عند التقديم.

طريقة عمل العاشورة
طريقة عمل العاشورة
طريقة عمل العاشورة
طريقة عمل العاشورة
طريقة عمل العاشورة
طريقة عمل العاشورة
طريقة عمل العاشورة
طريقة عمل العاشورة
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