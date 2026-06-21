بدء أولى جلسات محاكمة المتهمات فى واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس بشبرا الخيمة

بدأت منذ قليل، أولى جلسات محاكمة 8 متهمات، أمام محكمة جنح شبرا الخيمة، في واقعة سقوط الطفلة "تيا أحمد فؤاد"، من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، وفاتها علي الفور.



وكان قد أصدر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قرارًا بإحالة 8 متهمات إلى المحاكمة العاجلة في واقعة سقوط الطفلة "تيا أحمد فؤاد"، من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، مع تحديد جلسة يوم الأحد المقبل كأولى جلسات المحاكمة أمام محكمة شبرا الخيمة.

وأسندت النيابة العامة إلى مسؤولة المدرسة "س" في العقد السابع من العمر، ونجلتها، بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، وذلك على خلفية إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بتواجدهم فيه.

ووجهت النيابة تهمة القتل الخطأ والإهمال إلى 3 معلمات ومشرفة، بالإضافة إلى معلمتين مشرفتين على المرحلة التعليمية، باعتبارهن المسؤولات عن الإشراف والمتابعة داخل المرحلة، وما يندرج تحت اختصاصهن من مراقبة أداء المدرسات والمشرفة المختصات بالأطفال، والتأكد من متابعة حركة التلاميذ وتأمينهم أثناء تواجدهم داخل المدرسة.

وتأتي الإحالة للمحاكمة في إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث المأساوي، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية بشأن واقعة وفاة الطفلة تيا، التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين المواطنين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهة إهمال من بعض القائمين على الإشراف داخل المدرسة، ما دفع النيابة إلى إصدار قرار بضبط وإحضار 3 معلمات ومشرفة المدرسة، واستجوابهن بشأن الاتهامات المنسوبة إليهن.

وعقب انتهاء التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمات الأربع لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهن في المواعيد القانونية، كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار مدير المدرسة لاستكمال التحقيقات وتحديد مدى مسؤوليته عن الواقعة.