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طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:32 م
طريقة عمل العاشورة
طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي
آية التيجي
تعتبر العاشورة من الحلويات البسيطة وغير المكلفة على الإطلاق، وبما أن موسم تقديمها قد اقترب، فسوف نقدم لكم طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي، تقديمها لعائلتك بابسط التكاليف وأقل المكونات، وإليكم طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي بالتفصيل.

وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطبخ:50 دقيقة
تكفي: ل 7 أشخاص

ويمكن طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي أن تقدميها لأطفالك على الإفطار، أو حتى بين الوجبات، وهي أحد الحلويات اللذيذة الشرقية، والتي ترتبط بيوم عاشورة، ويمكن أن تقدمي طريقة عمل العاشورة مع المكسرات، وجوز الهند.

طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي

مقادير العاشورة نجلاء الشرشابي:

2 كوب قمح منقوع ومسلوق
3 أكواب لبن
جوز هند
زبيب
سكر
3 ملاعق كبيرة نشا
قرفة ناعمة
طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي:

1- أضيف جزء من القمح المسلوق إلى اللبن على النار

2- اضرب فى الخلاط الجزء الآخر من القمح مع اللبن، ثم أضيفه للجزء الأول على النار

3- أضيفى السكر والزبيب وجوز الهند والقرفة الناعمة، وقلبى حتى يغلظ القوام قليلًا

4- صب العاشوراء في أطباق التقديم ورشى على الوجة القرفة الناعمة وجوز الهند والزبيب.

5- قدمي العاشورة نجلاء الشرشابى فى اطباق التقديم، وتمتعي بمذاق لا يقاوم.
طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي
طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي
طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي
طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي
طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي
طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي طريقة عمل العاشورة نجلاء الشرشابي

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