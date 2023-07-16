مهددة بالإنقراض.. البيئة تكشف تفاصيل إنقاذ سلحفاة قبل بيعها في سوق سمك

قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن الجهاز تلقى بلاغًا من الموقع الإلكتروني، بعرض أحد تجار الأسماك سلحفاة بحرية ضخمة الرأس «Loggerhead» للبيع.

وأضاف أبو سنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الاولي المصرية،: "السلحفاة ذات الرأس الكبير تعتبر من السلاحف النادرة ومدرجة على جدول الحيوانات المهددة بالإنقراض.. تم تشكيل لجنة من فرع القاهرة مع قطاع المحميات، ومع محافظة القاهرة لإنقاذ تلك السلحفاة".

وأشار إلى أن هذه السلحفاة إحدى السلاحف النادرة المهددة بالإنقراض، مضحا أنه يوجد 7 أنواع على مستوى العالم، مصر لديها 5 أنواع من هذه السلاحف والتي تعيش في البحر المتوسط".

وتابع: "تم الحصول على السلحفاة بطريقة غير شرعية، حيث تم اصطيادها وهذا غير مقبول"، مضيفا: "تم إنقاذ السلحفاة المعروضة في المطرية وكانت في حالة سيئة، ويجري إعادة السلحفاة إلى بيئتها البحرية المناسبة".